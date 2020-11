Estupor en redes con la aparición de Willy Toledo en una serie de Netflix: «Así dejarás de ser un parásito»

Una miniserie de Netflix, de nombre ‘Los Favoritos de Midas’, aparece con polémica.

Y todo porque en el reparto aparece Willy Toledo, el polémico actor ultraizquierdista que acumula una cohorte de seguidores y detractores.

La serie, que estará disponible en la plataforma Netflix, está ambientada en el Madrid actual y cuenta una historia inspirada en el relato corto de Jack London ‘The Minions of Midas‘.

Luis Tosar da vida a un influyente empresario que sufre un chantaje: si no accede a pagar una suma de dinero, los ‘Favoritos de Midas’ matarán a una persona al azar. La serie está co-creada y dirigida por Mateo Gil, que firma el guion junto a Miguel Barros, y protagonizada por los mencionados Tosar y Toledo, además de Marta Belmonte, Carlos Blanco y Marta Milas.

La presencia de Toledo no ha gustado a muchos: «Por fin y después de tanto tiempo va a dejar de ser un parasito y va a hacer algo útil. Esperemos tenga el suficiente trabajo para q no le oigamos decir más sandeces». Era un ejemplo de crítica que podía leerse en redes sociales este 13 de noviembre de 2020.

Vaya, al parecer Willy Toledo es noticia porq va a aparecer en una serie. Realmente me alegro, pues por fin y después de tanto tiempo va a dejar de ser un parasito y va a hacer algo útil. Esperemos tenga el suficiente trabajo para q no le oigamos decir más sandeces.

Los que quieran ver esta serie en Netflix, les recuerdo que sale Willy Toledo. A mi ya me parece suficiente razón para no verla. pic.twitter.com/FnNtw34kN2

Si no hace falta siquiera aferrarse a motivos políticos para no ver a Willy Toledo. Es que como actor es rematadamente malo y ver algo en lo que él sale, es no creérselo. Hay actores españoles muy buenos que merecen más que él una oportunidad.

— Sandro 🇪🇸 (@SandroRFM) November 13, 2020