‘The Mandalorian’: las redes sociales enloquecen con el final de la segunda temporada

Lo bueno si llega en dosis doble, dos veces mejor.

Las redes explotaron de emociones este viernes, después del estreno del episodio final de la segunda temporada de la serie ‘The Mandalorian’.

Sin entrar en detalles de la historia, dos momentos del episodio provocaron fuertes impresiones a los seguidores de la obra de Jon Favreau.

El primero de ellos fue la aparición de Luke Skywalker —los autores acudieron a la animación generada por computadora para mostrar la versión joven de Mark Hamill— que dejó a los espectadores sin aliento.

El protagonista de la primera trilogía de ‘Star Wars’ llegó para salvar a Grogu —conocido también como ‘Baby Yoda’— y entrenarlo. Mientras, el momento de la despedida con el personaje provocó un mar de lágrimas entre los espectadores, según reconocieron muchos en la Red.

«The Mandalorian» es puro Star Wars y, a su vez, se desmarca de todo lo que ha hecho la saga más allá de las películas originales.

Las nuevas trilogías escondieron sus carencias en artificios galácticos, aventuras cada vez más inverosímiles y en los apellidos de unos personajes irrepetibles, por eso defraudaron.

La serie del cazarrecompensas, que hoy emite el último episodio de su segunda temporada en Disney+, recogió el guante y cambió de dirección, enterrando para siempre el apellido Skywalker.

Sus dieciséis episodios están llenos de guiños al imaginario de George Lucas, pero a diferencia de J.J. Abrams, que dirigió la última película, Jon Fravreau no copia, se inspira en la esencia y resucita el espíritu que, a pesar de su corta edad, convierte a «The Mandalorian» en un clásico.

Uno imbuido por la influencia que las obras de John Ford, Howard Hawkes o Akira Kurosawa ejercieron en el padre de este universo tan rentable.

The entire Star Wars community seeing Luke Skywalker on the mandalorian:#mandalorian pic.twitter.com/7ipbE9jkur

— Jorge Tovar (@24Orangemamba) December 18, 2020