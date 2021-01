¿Predijeron también ‘Los Simpson’ que Kamala Harris se convertiría en vicepresidenta de EEUU?

Es un clásico internacional. Cada vez que afrontamos un acontecimiento imporrtante, la actualidad mundial se completa con una frase: «Ya lo predijeron ‘Los Simpson'».

Infinidad de acontecimientos han sido, verdaderamente o por «parecido razonable», coincidentes con algún pasaje de la serie de dibujos animados.

Las redes sociales se han llenado nuevamente con un nuevo episodio, que no hace más que engrosar la leyenda de los personajes creados por Matt Groening.

‘Los Simpson’ no fallan una y han vaticinado desde la presidencia de Donald Trump hasta la pandemia de coronavirus, pasando por los atentados del 11S, la forma y los colores de la bandera de la oposición siria o el final de ‘Juego de Tronos’.

A todos ellos se une ahora el vaticinio de otro evento político trascendental: la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia de EE.UU.

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I’m all for it 😁 pic.twitter.com/82yTgsu09o

— the barefoot bandit (@Darth_Tsunami) January 20, 2021