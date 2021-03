‘Made You Look’: un pintor chino en un garaje, un galería de postín, un español y una estafa de 80 millones

El documental es un pieza maestra, mucho más auténtico y fiable que las carísimas pinturas de las que habla.

La noticia golpea de vez en cuando, pero nunca desaparece de la escena: alguien, en alguna parte del mundo, ha tratado de vender una obra de arte falsificada.

Picasso, Modigliani, Kahlo, Basquiat, Pollock. La lista es tan extensa como la de los artistas, fallecidos ya, con una buena cotización en el mercado.

Luego, como subraya Juan Batalla en Infobae, se convierten en anécdotas extrañas, personas que aseguran que la pieza era de la familia o que la adquirieron en una casa de antigüedades o que simplemente alguien se las dio como parte de pago por una tarea. Estas historias existen y por eso, cuando surgen en los medios, la envidia se confunde con admiración en forma de sorpresa.

Pero son raras, rarísimas. Y, la mayoría de las veces, solo se necesita la mirada de un especialista para detectar el fraude.

Pero, ¿qué sucede cuando los expertos avalan no una sino una serie de obras de diferentes artistas por tres décadas y una afamada galería las promueve? Una de las estafas más grandes del mercado del arte se puede ver en el documental ‘Made You Look: A True Story About Fake Art’ (Te hice mirar: una historia real sobre el arte falsificado), en Netflix.

Este es un relato que reúne pequeñas historias que se convierten en una gran estafa. La de un pintor exitoso en China que en EE.UU. pasa desapercibido; la de una galería histórica de Nueva York, que en medio de una profunda crisis logra convertirse en el centro de atención de coleccionistas del mundo; la de una galerista que cree encontrar un tesoro perdido, una gallina de los huevos de oro con pinturas de Mark Rothko, Jackson Pollock, Barnett Newman y Robert Motherwell, y la de una dealer desconocida en el mercado del arte y su pareja, que atesoran obras apócrifas del expresionismo abstracto. Muchos sueños, muchas ilusiones, muchas estafas. Millonarias estafas.

A grandes rasgos de eso se trata Made You Look, que repasa uno de los casos más escandalosos en la historia reciente. Un caso que, por tres décadas, pasó desapercibido hasta que una denuncia puso al FBI en el centro de la escena y luego a la Justicia.

Made You Look is the true story about the fake painting scam that swindled the art world out of more than 80 million dollars! Now on Netflix pic.twitter.com/n9gKzRedai

— Netflix (@netflix) February 23, 2021