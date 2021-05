Netflix: ‘El ejército de los muertos’ desata pánico entre los espectadores

Un susto y de aupa. En unos casos, pensando en la factura y lo caro que termina resultando cambiar en de televisor. En otros, porque creyeron que les había llegado la última hora.

En las redes sociales, muchos internautas han criticado la presencia esporádica de ‘píxeles muertos’ y espacios en blanco en algunas escenas de la película de Netflix ‘El ejército de los muertos’, estrenada el pasado fin de semana.

Inicialmente, algunos espectadores pensaron que la aparición de los ‘píxeles muertos’ –pequeños puntos de luz blanca que permanecen durante la reproducción de imágenes– se debían a problemas en las pantallas de sus televisores, pero otros notaron inmediatamente que se trataba de un defecto en las imágenes de la película dirigida por el cineasta Zack Snyder.

Según la revista Variety, para la filmación de la cinta se utilizaron cámaras digitales Red Monstro equipadas con lentes Canon anticuadas con el objetivo de darle un aspecto más analógico a la imagen.

Un experto en gráficos estima que la presencia de dichos defectos se deberían a la ausencia de una función de procesamiento automático en la configuración de las cámaras o que habría sido desactivada con el fin de mantener las imágenes lo más analógicas posibles.

«Pensé que dos píxeles de mi televisor estaban dañados, pero resultó que el problema estaba en la película», comentó un internauta en Twitter.

