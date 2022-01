Neil deGrasse: «La película de Netflix ‘No miren arriba’ es más un documental que una comedia»

Pocas coñas, que nunca se sabe.

El reputado astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson considera que la historia mostrada en la comedia negra de ciencia ficción ‘No miren arriba’ (‘No mires arriba’, en España), sobre dos científicos que tratan de advertir a la humanidad sobre un cometa que destruirá la Tierra, es más un documental que una película de ficción.

El filme de Netflix, protagonizado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, es una sátira que muestra una sociedad dividida por la dinámica informativa de los medios de comunicación, la cultura pop y las redes sociales.

Finally saw the @Netflix film “Don’t Look Up,” a fictional tale of a Nation distracted by pop-culture and divided on whether to heed dire warnings of scientists.

Everything I know about news-cycles, talk shows, social media, & politics tells me the film was instead a documentary pic.twitter.com/tvDuEUXWCW

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) December 29, 2021