‘Antidisturbios’ confirma a base de premios que es la mejor serie española de 2021

Las series españolas están de celebración, el 22 de febrero se celebró la novena edición los premios MiM Series, unos premios que iban a ser entregados el 21 de diciembre de 2021, pero debido a la pandemia tuvieron que ser aplazados.

El acto reunió a lo mejor de la ficción española de 2020, los galardones fueron entregados en el Hotel Puerta de América en una cena de gala en honor a la fallecida Verónica Forqué, que fue presentada por el actor e imitador Josep Ferré.

Durante la gala se condecoraron las series más destacadas en drama, comedia,’miniserie’ y ficción diaria estrenadas entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

Los premios MiM bajo el mote de los ‘Emmy Ibéricos’, son uno de los reconocimientos más relevantes de la televisión española.

Están organizados por la asociación cultural Madrid Imagen e impulsados por Dama, los galardonados son seleccionados por un jurado profesional bajo una selección de nominados surgida de los votos de las principales asociaciones profesionales del sector.

Tras dos años La novena edición de los MiM logró recuperar por fin su formato habitual, después de un retraso de dos meses causa de la sexta ola del COVID-19.

Numerosos actores españoles con gran renombre acudieron a este evento, de entre ellos Periodista Digital entrevistó a Unax Ugalde, nominado al mejor actor de drama por la serie ‘Ana Tramel’.

«Estoy muy tranquilo, el hecho de estar aquí ya es un premio, el personaje de Alejandro Tramel, es un personaje muy cortito, que esta compitiendo con personajes muy potentes y dilatados en muchos capítulos, de esta serie me quedo con el maravilloso trabajo de Maribel Verdú, que me da mucha pena que no este aquí, porque era ella quien realmente merecía estar aquí».

Alba Flores, nominada a la mejor actriz de comedia por la serie ‘Maricón Perdido’, que contrasta con su intervención en la ‘Casa de Papel’, donde la comedia es lo de menos. La actriz concedió unas palabras para Periodista Digital:

«Siempre me he sentido haciendo comedia prácticamente en todo lo que he hecho, es evidente que no lo era pero ya me sentía yo en la comedia, así que no he sentido demasiado el cambio, en Maricón Perdido me han tratado con algodones, Bob lo ha hecho todo muy fácil, ha sido todo muy orgánico y mi aterrizaje en la serie fue maravilloso, muy sencillo y muy fácil».