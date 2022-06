El actor Kevin Spacey, acusado de agresión sexual, queda en libertad

El conocido actor estadounidense Kevin Spacey queda en libertad hasta el 14 de julio, día en el que tendrá que volver a declarar por cuatro acusaciones de agresión sexual contra tres hombres, producidas entre 2005 y 2013.

Spacey acudió a la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres. Ante el juez confirmó sus datos y facilitó una dirección en la capital inglesa. En un mes el estadounidense deberá declararse culpable o inocente ante el organismo. Su puesta en libertad se debe a que el magistrado Tam Ikram no vio riesgo de fuga, porque el actor colaboró con las autoridades desde el principio.

En 2017 Netflix decidió parar el rodaje de la serie House of Cards, cuando se publicaron los primeros casos de abusos por parte de Spacey. A finales de año la compañía audiovisual prescindió de sus servicios.

Los delitos de Kevin Spacey

El pasado mes de mayo se formalizó la acusación hacia Spacey por haber agredido sexualmente a cuatro hombres. No es la primera vez que el actor de House of Cards acude a los tribunales, en 2018 presentaron varias demandas de por presuntos abusos, pero no llegaron a prosperar, alguno sigue en curso. La supuesta agresión data de julio del 2016 en Massachutestts. En ese caso el actor se declaró no culpable y la víctima decidió no testificar por la presión que la defensa ejerció hacia la supuesta víctima.

En abril de 2018 se abrió una investigación por una agresión sexual por parte de Spacey sobre un hombre en 1992. Meses después el hombre decidió no presentar cargos porque el supuesto delito había prescrito. Otra de las demandas hacia el interprete datan de unos hechos ocurridos en 2016, en los que Spacey habría realizado tocamientos a un masajista durante una sesión. Finalmente la demanda no siguió porque el demandante falleció e hizo imposible continuar con el proceso.

La única que sigue en pie de todas las que tenía es sobre un hecho ocurrido en 1986, pero a diferencia del otro delito prescrito, en este caso la víctima era menor de edad, por lo que la legislación es distinta.

En la comparecencia del próximo 14 de julio de 2022, Spacey deberá explicar los sucesos por los que fue acusado. Los responsables de la Corte de Magistrados de Westminster recibió en 2017, 20 quejas de personas que aseguraban haber sido acosadas sexualmente por el actor estadounidense.