El legado que ha dejado Matthew Perry con su personaje de Chandler

La serie `Friends’ ha sido fundamental para al menos, una generación de jóvenes que disfrutaban de las aventuras de un grupo muy peculiar de amigos. Es difícil quedarse con el mejor personaje entre ellos porque son tan diferentes como especiales pero lo que está claro es que el personaje de Chandler, alocado e imprevisible, es el que más carcajadas provoca, sobre todo al lado de Joey.

La triste noticia del fallecimiento de Matthew Perry ha dejado una gran tristeza entre los fans de la serie que siempre recordaremos algunos de sus mejores momentos. Uno de ellos es el que el propio actor en 2017 señaló como su mejor chiste.

Cuando el actor acudió al programa ‘Good Morning America’, resaltó un momento en el que bromea sobre Joey y sus pocas luces, en el primer capítulo de la temporada dos. Chandler necesita un traje y Joey le recomienda a su sastre Frankie. Según el actor el chiste fue improvisado.» Impactan las palabras Chandler le dedica estas palabras cruelmente divertidas a Joey en el primer episodio de la segunda temporada, en el que Chandler necesita un traje y Joey le recomienda a su sastre Frankie, revelando demasiada información sin importancia que desespera a Chandler. El actor señaló “tienes que retirar el bastoncillo cuando notes que hay resistencia”.



«Hola, soy Chandler. Hago bromas cuando me siento incómodo»

Matthew Perry había señalado que no quería que ‘Friends’ fuera lo primero que se mencionara tras su muerte, pero ha dejado momentos inolvidables en la serie. Todos recordamos una de sus frases estrella «Hola, soy Chandler. Hago bromas cuando me siento incómodo».

Hay que resaltar un episodio de la quinta temporada: ‘En el que todos lo descubren’. Es uno de los más importantes porque se termina descubriendo la relación entre Monica y Chandler. Phoebe (Lisa Kudrow) les descubre con el ya mítico grito de «¡Chandler y Monica, Chandler y Monica!». Todos lo terminan sabiendo menos Ross que no se lo puede ni imaginar. En los últimos días Lisa Cash, una de las muchas artistas invitadas en ‘Friends‘, explicó que su paso por ‘Friends‘ estaba pensado para ser mucho más polémico de lo que resultó ser. En una entrevista con TMZ, la actriz ha contado que Matthew Perry se negó en rotundo a que Chandler fuese infiel a Mónica.

En la primera temporada hay un capítulo titulado ‘El del apagón‘ donde conocimos muy bien al personaje, que se queda atrapado en un cajero automático cuando hay un apagón en Nueva York. Se queda encerrado con la modelo de Victoria’s Secret, Jill Goodacretics algo que dio mucho juego para frases incómodas y gestos de lo más divertidos. En la segunda temporada también hay un episodio importante con el cameo de Julia Roberts, interpretando a Susie Moss, una antigua amiga de la infancia de Chandler. Son muchos momentos, unos más emocionantes, otro más divertidos, que ya han quedado para siempre en la historia de la ficción.

