Las 10 mejores Series de 2024

El 2024 ha sido un año excepcional para las series de televisión, con producciones que han cautivado a audiencias de todo el mundo.

Desde thrillers españoles que han conquistado las redes sociales hasta adaptaciones de videojuegos que han superado todas las expectativas, el panorama televisivo nos ha ofrecido una diversidad impresionante.

Este año que ahora concluye nos ha ofrecido un abanico de series para todos los gustos, desde producciones locales que han trascendido fronteras hasta adaptaciones ambiciosas de obras literarias y videojuegos.

La diversidad de géneros y estilos demuestra que estamos viviendo una auténtica edad de oro de la televisión.

Vamos a sumergirnos en las 10 series más destacadas del año, comenzando por el fenómeno español que está en boca de todos.

1. Celeste (Movistar+)

La serie del momento en España es sin duda Celeste, creada por Diego San José. Esta producción ha logrado lo que parecía imposible: reinventar el género del thriller fiscal1. Con Carmen Machi en el papel de Sara Santano, una implacable inspectora de Hacienda, Celeste mezcla comedia y suspense de una manera única.

La trama sigue a Santano en su persecución de una estrella musical que evade impuestos (y no, no es quien estás pensando). La serie ha sido alabada por su guion ingenioso, su dirección precisa y las interpretaciones sobresalientes. Si aún no la has visto, prepárate para reír y sufrir a partes iguales.

2. Shogun (Disney+ y Movistar+)

Pasando al ámbito internacional, Shogun se ha coronado como la serie del año según múltiples críticos34. Esta adaptación de la novela de James Clavell ha arrasado en los Emmys y promete repetir en los Globos de Oro.

Ambientada en el Japón feudal del siglo XVII, Shogun narra la historia de John Blackthorne, un navegante inglés que se ve envuelto en las intrigas políticas de la época. Lo más sorprendente es que gran parte de la serie está hablada en japonés con subtítulos, lo que no ha impedido que se convierta en un éxito masivo.

3. Fallout (Amazon Prime Video)

Los fans de los videojuegos estaban expectantes ante la adaptación de Fallout, y vaya si ha cumplido las expectativas25. Ambientada en un mundo post-apocalíptico devastado por una guerra nuclear, la serie ha logrado capturar la esencia del juego sin caer en la simple imitación.

Con un reparto encabezado por Ella Purnell y Walton Goggins, Fallout mezcla humor negro, acción y una crítica mordaz a la sociedad de consumo. Es un festín visual que ha dejado a los espectadores con ganas de más.

4. The Bear (Disney+)

La segunda temporada de The Bear ha consolidado a esta serie como una de las mejores comedias dramáticas de la actualidad3. Centrada en un chef de alta cocina que regresa a Chicago para dirigir el restaurante familiar, la serie explora temas como el estrés laboral, las relaciones familiares y la búsqueda de la excelencia.

Jeremy Allen White brilla como el protagonista, Carmen «Carmy» Berzatto, en una actuación que le ha valido múltiples reconocimientos. Si eres amante de la gastronomía o simplemente disfrutas de historias intensas y bien contadas, The Bear es tu serie.

5. True Detective: Noche Polar (Movistar+ y MAX)

La cuarta temporada de True Detective ha devuelto la serie a sus raíces de misterio oscuro y atmósfera opresiva5. Ambientada en Alaska, la trama sigue a dos detectives interpretadas por Jodie Foster y Kali Reis mientras investigan la desaparición de varios científicos en una estación de investigación ártica.

La serie explora temas como el aislamiento, el cambio climático y los secretos enterrados en el hielo. Con una fotografía impresionante y actuaciones de primer nivel, True Detective: Noche Polar es un viaje hipnótico al corazón de la oscuridad.

6. El problema de los 3 cuerpos (Netflix)

Basada en la aclamada novela de ciencia ficción de Liu Cixin, El problema de los 3 cuerpos ha sido una de las apuestas más ambiciosas de Netflix3. La serie, creada por los showrunners de Juego de Tronos, David Benioff y D.B. Weiss, entrelaza una trama que abarca desde la Revolución Cultural China hasta un futuro amenazado por una invasión alienígena.

Con un reparto internacional y efectos visuales espectaculares, la serie ha logrado traducir a la pantalla los complejos conceptos científicos y filosóficos de la novela. Es un festín para los amantes de la ciencia ficción dura y para aquellos que disfrutan de narrativas que desafían la mente.

7. La casa del dragón (MAX)

La segunda temporada de La casa del dragón ha demostrado que el universo de Juego de Tronos sigue teniendo mucho que ofrecer35. Centrada en la guerra civil de la casa Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones, la serie ha elevado la apuesta con más dragones, más intrigas políticas y batallas épicas.

Con Emma D’Arcy y Olivia Cooke liderando el reparto, La casa del dragón ha logrado equilibrar la acción espectacular con el drama íntimo que caracterizó a su predecesora. Si echabas de menos las luchas por el Trono de Hierro, esta es tu serie.

8. Griselda (Netflix)

Sofía Vergara sorprendió a todos con su transformación para interpretar a Griselda Blanco, la narcotraficante colombiana conocida como «La Madrina de la Cocaína»5. La serie, creada por el equipo detrás de Narcos, ofrece una mirada cruda y sin concesiones al ascenso y caída de una de las figuras más notorias del narcotráfico.

Griselda ha sido elogiada por su retrato complejo de su protagonista, mostrándola no solo como una criminal despiadada, sino también como una madre y una mujer luchando por sobrevivir en un mundo dominado por hombres. La actuación de Vergara es, sin duda, lo más destacado de esta serie que te mantendrá pegado a la pantalla.

9. The Gentlemen (Netflix)

Guy Ritchie ha llevado su estilo característico a la pequeña pantalla con The Gentlemen, una expansión del universo de su película homónima de 20192. La serie sigue a un aristócrata británico que hereda inesperadamente el imperio del cannabis de su padre, viéndose envuelto en el turbulento mundo del crimen organizado.

Con Theo James liderando un reparto estelar, The Gentlemen ofrece la mezcla perfecta de humor negro, acción trepidante y diálogos ingeniosos que han hecho famoso a Ritchie. Es un festín para los amantes del cine de gánsteres con un toque de comedia británica.

10. Reina Roja (Amazon Prime Video)

Cerramos nuestra lista con otra producción española que ha dado mucho que hablar. Reina Roja, basada en la novela de Juan Gómez-Jurado, es un thriller psicológico que sigue a Antonia Scott, la mujer más inteligente del mundo, en su lucha contra un asesino en serie5.

Protagonizada por Vicky Luengo, la serie ha sido elogiada por su ritmo trepidante, sus giros argumentales y la química entre sus protagonistas. Reina Roja demuestra que el thriller español está en plena forma y puede competir con las mejores producciones internacionales.

Curiosidades sobre Carmen Machi, protagonista de Celeste: