Robert De Niro se estrena en la tele con un thriller político: ‘Día Cero’

Hoy toca hablar de Robert De Niro y su gran salto a la pequeña pantalla con Día Cero, una miniserie de Netflix que llegó a España el pasado jueves 20 de febrero de 2025.

Este thriller político de seis episodios no solo supone el debut del icónico actor en una serie como protagonista, sino que también está dando que hablar entre crítica y público.

¿Cumple las expectativas?

¿Es digna de un maratón?

Preparad las palomitas, que esto promete.

Día Cero aterrizó en Netflix el 20 de febrero, puntual como un reloj suizo, y ya está disponible tanto por capítulos como completa para los que prefieren devorarla de una sentada.

En España, la plataforma la ofrece desde ese mismo día, accesible para suscriptores en su catálogo habitual.

No hay horarios ni esperas: todos los seis episodios están listos para verse cuando quieras, algo ideal para los amantes del binge-watching que no quieren quedarse a medias con un cliffhanger.

La trama arranca con un ciberataque brutal que deja a Estados Unidos patas arriba.

Más de 3.400 muertos, caos generalizado y un país al borde del colapso.

Aquí entra George Mullen, el personaje de Robert De Niro, un expresidente respetado que recibe el encargo de liderar la Comisión Día Cero.

Su misión: descubrir quién está detrás del ataque antes de que vuelva a ocurrir. Pero no todo es tan sencillo.

Mullen se enfrenta a una red de desinformación, intereses oscuros de Wall Street, tecnológicas y hasta el propio gobierno. Y, por si fuera poco, lidia con sus demonios personales: secretos del pasado y una salud mental que tambalea. Un cóctel explosivo de suspense, política y dilemas éticos.

El reparto es de lujo.

Además de De Niro, brillan Angela Bassett como la presidenta actual, Jesse Plemons como un misterioso asesor y Lizzy Caplan como la hija progresista de Mullen, que no duda en enfrentarse a él. Dirige Lesli Linka Glatter, veterana de series como Homeland, y el guion lo firman Eric Newman (Narcos) y Noah Oppenheim (Jackie). Con este equipo, el listón estaba alto.

¿Y qué tal está?

La serie tiene luces y sombras. Engancha por su ritmo y los giros, pero a veces cae en clichés típicos de thriller americano. Vandal la alaba como «intrigante e imprescindible», destacando a un De Niro en plena forma.

Sin embargo, Fotogramas la tacha de «decepción» por una trama que no siempre cuaja.

En X, el público también está dividido: algunos la ven como una advertencia realista, otros como una oportunidad perdida.

Mi veredicto: es sólida, no revolucionaria, pero perfecta para un fin de semana intenso.

Día Cero va dirigida a un público adulto que disfrute de thrillers políticos con toques de acción y reflexión.

Si te gustan House of Cards o Homeland, esta es tu serie.

No esperes risas ni ligereza; aquí manda la tensión y los debates morales.

Es ideal para mayores de 16, por su temática seria y alguna escena cruda, aunque no abusa de la violencia.

En España, ya puedes verla completa en Netflix.

Los seis episodios, de unos 50 minutos cada uno, suman unas cinco horas.

¿Capítulos sueltos?

También puedes dosificarla, aunque los finales te pedirán a gritos seguir.

La plataforma la ofrece en calidad 4K para los suscriptores premium, con subtítulos y doblaje en español. Sin excusas para perdértela.

Robert De Niro

A sus 81 años, este titán del cine se lanza a la tele por primera vez como protagonista fijo.

Antes tuvo cameos en Extras y un papel en la miniserie argentina Nada (2023), pero Día Cero es su gran apuesta.

El actor se volcó en el proyecto, grabando en Nueva York tras la huelga de guionistas de 2023.

De Niro no solo actúa, también produce, y se nota su implicación. En entrevistas para Netflix Tudum, confesó que buscaba un papel honesto, sin juegos, para reflejar un mundo en crisis.

Su George Mullen pasa de la calma presidencial a momentos casi alucinantes, mostrando un rango que recuerda por qué es una leyenda.

El rodaje no fue un paseo. De Niro admitió que el ritmo de una serie le agotó al principio, pero la energía de Glatter le dio alas.

Según Esquire, su decisión final en la serie –que no spoilearé– es un golpe crítico a la polarización actual. Verle navegar conspiraciones y dudas existenciales es un espectáculo, aunque la trama no siempre esté a su altura.

¿Merece la pena? Sí, si te va el suspense con sustancia.

No redefine el género, pero entretiene y hace pensar. Netflix acierta con una miniserie compacta que no se alarga innecesariamente. Y tener a De Niro liderándola es un lujo que no se ve todos los días.

El actor y el género: