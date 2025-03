‘Adolescencia’: La serie de Netflix calificada de «obra maestra» en Reino Unido y que ya está arrasando en España

Netflix acaba de estrenar una de las series más impactantes y aclamadas de 2025.

‘Adolescencia’, una miniserie británica de cuatro episodios, llegó a la plataforma el pasado 13 de marzo y ya está siendo considerada como una de las mejores producciones del año.

Esta maravilla de cuatro episodios es como un abrazo cálido y a la vez un puñetazo en el estómago, todo envuelto en un plano secuencia que te deja con la boca abierta.

Arranca con un amanecer caótico: la policía irrumpiendo en casa de una familia para detener a Jamie, un chaval de 13 años acusado de asesinato.

Pero no te equivoques, amigo, esto no es solo un thriller policíaco para morderse las uñas; es un viaje tierno y brutal al corazón de una familia que se tambalea y a los recovecos más oscuros de la adolescencia moderna.

Stephen Graham, como el padre desbordado, y el debutante Owen Cooper, con una naturalidad que te roba el aliento, son el alma de una historia que te hace reír, llorar y reflexionar, todo mientras la cámara no para de bailar a su alrededor.

Y qué decir de esa técnica, ¡por favor!

Cada episodio es una coreografía perfecta, una hora sin cortes que te mete de lleno en el caos, la ternura y la desesperación de sus personajes.

El guion de Jack Thorne y Graham te lleva de la intriga al drama familiar con una facilidad que da gusto, mientras tocas temas como las redes sociales, la presión de los colegas y ese abismo generacional que todos hemos sentido alguna vez.

Es simpática en su honestidad, en cómo retrata a estos adolescentes perdidos y a unos padres que solo quieren entenderlos.

Adolescencia no te suelta, te agarra fuerte y te deja pensando en lo frágil y bonito que es crecer. Una joyita que, como diría mi abuela, «te llega al corazoncito» y no te suelta ni cuando se apaga la pantalla.

Una premisa desgarradora

La serie narra la historia de Jamie Miller, un adolescente de 13 años que es arrestado por el asesinato de una compañera de clase. A lo largo de cuatro episodios de una hora, somos testigos de cómo este hecho sacude los cimientos de una familia aparentemente normal y feliz.

Lo que hace única a ‘Adolescencia’ es su apuesta por el plano secuencia. Cada episodio está rodado en una sola toma continua, sin cortes, lo que aporta un realismo y una tensión palpables. Esta decisión técnica, lejos de ser un mero alarde, potencia la sensación de angustia y desconcierto que viven los personajes.

Un reparto de lujo

El actor Stephen Graham, conocido por sus papeles en series como Line of Duty o Peaky Blinders, no solo protagoniza la serie interpretando al padre de Jamie, sino que también es uno de sus creadores. Junto a él, destaca la actuación del joven Owen Cooper en su debut televisivo, dando vida a Jamie con una intensidad sobrecogedora.

La serie ha recibido elogios unánimes tanto de la crítica especializada como del público. En FilmAffinity ostenta una puntuación de 8,1 sobre 10, mientras que en IMDb alcanza un notable 8,5. La prestigiosa web Rotten Tomatoes le otorga un 100% de aprobación.

Más allá del thriller

Aunque ‘Adolescencia’ se presenta como un thriller, la serie trasciende el género para ofrecer una reflexión profunda sobre temas como la responsabilidad parental, la presión social en la adolescencia y los fallos del sistema. No busca dar respuestas fáciles, sino plantear preguntas incómodas que invitan al espectador a la reflexión.

Detrás de ‘Adolescencia’ se encuentra un equipo creativo de primer nivel. La dirección corre a cargo de Philip Barantini, quien ya demostró su dominio del plano secuencia en la película El chef. Además, la serie cuenta con Brad Pitt como productor ejecutivo a través de su compañía Plan B Entertainment.

‘Adolescencia’ se perfila como una de esas series que dejan huella. Su combinación de una premisa impactante, una ejecución técnica brillante y unas interpretaciones memorables la convierten en una propuesta imprescindible para los amantes de la televisión de calidad. Si aún no la has visto, no esperes más para sumergirte en esta experiencia intensa y conmovedora que Netflix nos ofrece.