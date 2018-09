Ibíza celebra su "Wellness Day" el próximo 4 de octubre

Hablar de turismo en Ibiza es una constante. La isla blanca es uno de los destinos más importantes del mundo y año tras año, desde el Consell se trabaja por ampliar nuevos horizontes en el sector.

Contacto Travellers @monzonpaul

Por ello, y para ahondar en los diferentes tipos de turismo que benefician más a la isla y a sus vecinos y en sus ventajas económicas, sociales y ambientales, el próximo 4 de octubre el Consell ha organizado el evento "Ibiza Wellness Day", una cita que se enmarca dentro de las actividades de la plataforma "Ibiza es Wellness"-

Con el objetivo de promover el Turismo de Bienestar en la isla, la Isla pretende atraer a un turista de calidad, comprometido con la sostenibilidad, con el valor de lo local, concienciado con lo sano y con todo lo referente a la calidad de vida. Unas credenciales que Ibiza potencia los 365 días del año a través de la cultura, el arte, su gastronomía y el respeto por el medio ambiente a través de actividades como Vive la Posidonia.

La jornada "Ibiza Wellness Day" se celebrará en el auditorio del Club Diario de Ibiza y reunirá una amplia variedad de invitados nacionales e internacionales que ayudarán a profundizar en las diferentes ventajas del Turismo de Bienestar: Belén Kayser, periodista especializada y profesora de yoga; László Puczkó, uno de los mayores expertos mundiales sobre turismo de salud y bienestar; Sonia Ferre, creadora y propietaria del hotel boutique holístico MasQi - The Energy House; Vicent Torres Ferrer, Director Insular de Turismo del Consell de Ibiza; Delia de Miguel, Coordinadora de Ibiza es Wellness; Angel Cano, experto en sostenibilidad y bienestar; Katharine Droga de The Global Wellness Institute, organización sin ánimo de lucro que promociona mundialmente el bienestar; Meghan Pappenheim, cofundadora de The Yoga Barn Retreat Center de Bali, parada obligatoria de los mejores maestros internacionales de yoga y Michael Craft, del Omega Institute for Holistic Studies de Nueva York, que desde los años 70 es uno de las proveedores más importantes de bienestar y desarrollo personal en el mundo.

También serán protagonistas 10 casos de éxito locales que están apostando por el Turismo de Bienestar en Ibiza y lo hacen bajo un enfoque saludable y sostenible: Yoga Fit Retreats, Agroturismo Atzaró, Finca Can Muson, Restaurante Eat is Life, Tracks de Ibiza y Trail Ibiza, Ibizaloe, Awa Yoga, Ibiza Preservation Fund, Esencia Viva & Sànima - Herbes d'Eivissa y la Revista Aarti, con la participación especial de Balearia y sus programas de bienestar. Palladium Hotel Group y su Agroturismo Sa Talaia, enfocado al Turismo Wellness, se suman a la jornada apoyándolo como alojamiento oficial.

Vicente Torres Guasch, Presidente del Consell Insular de Ibiza, inaugurará esta gran cita que dará a conocer la oferta existente en la isla y en España hasta los ejemplos más exitosos del mundo. Además, se podrán vivir en persona los beneficios del yoga disfrutando de una Masterclass frente a Dalt Vila, producida por Puro Bienestar con dos talentos de prestigio: Verónica Blume y DJ Katy Sainz, o descubrir el sentido de la vida viendo un excelente documental donde los más relevantes gurús del mundo darán las claves para vivir mejor.

Profesional del Wellness, el sector turístico y todos aquellos interesados en el bienestar están llamados a participar en este ´Ibiza Wellness Day´. Una jornada que se completará con múltiples facetas que integran esa filosofía de "vida sana": además de yoga, pilates, alimentación, salud o deporte.

Un paso más en el recorrido que Ibiza está construyendo dentro del ´Turismo de Bienestar´, en el que la isla blanca ya se ha ganado su sitio. Sus retiros, sus citas deportivas, sus hoteles rurales, su naturaleza, su gastronomía mediterránea hablan por sí solos.

Para todos los interesados, la entrada es gratuita, previa inscripción, en la web: www.ibizaeswellness.com