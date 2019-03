Qué ver y hacer en Francia

Francia es uno de los principales destinos en el planeta. No por nada es el país más visitado del mundo. Aunque gran parte de ese masiva afluencia de vuelos a Francia es responsabilidad exclusiva de su capital París.

Y es que hay una Francia para cada visitante, ya vengas en pareja, en grupo, en familia o individualmente este maravilloso destino tiene lo que buscas. Sírvete de Skyscanner y encuentra vuelos baratos a Francia con solo incluir tus fechas y preferencias.

Todo un catálogo de lugares repartidos por casi 600.000 km2 que van desde los Pirineos a los Alpes pasando por la bucólica Provenza y la Costa Azul. Pasea por los verdes prados normandos hasta llegar a la ribera del Sena que vigila la eterna Torre Eiffel.

Qué ver en Francia

Consigue ya tus vuelos baratos a Francia y planea un recorrido acorde con tus posibilidades y tiempo de estancia. La República Francesa como antiguo imperio que fue es una nación multicultural pero que sigue conservando una fuerte identidad propia. Un total de 22 regiones metropolitanas y 11 departamentos y colectividades de ultramar organizan el país. Como principal atractivo, su capital París, es el gran motor que mueve la economía turística de Francia. Consigue tus billetes de avión a Francia y disfruta de la maravillosa composición que supone para el viajero.

París es la ciudad de la luz, del amor, de la belleza y de tantas y tantas cosas más. La capital de Francia está siempre como excusa para reservar vuelos a Francia. Millones de personas venidas de todo el planeta visitan cada año esta obra maestra de la belleza proporcionada. Y es que además de la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, Notre Dame, el Sena o los grandes museos que alberga, París es un ente con vida propia y de visita obligada para cualquier viajero que se precie.

El Mont St - Michel es otro de esos lugares que Francia regala al mundo de manera altruista. Esta pequeña isla normanda es uno de los lugares más especiales del planeta tierra, merced a su espectacular juego de mareas. Considera por la mitología celta como la tumba donde eran enviadas las almas de los muertos, este lugar tiene tanta historia oculta que no puede faltar en tu plan de vuelos a Francia.

Los "Chateaux" del Valle del Loira son a Francia lo mismo que los botones dorados a un uniforme napoleónico. Todo un esplendoroso espectáculo que adorna la ya de por si grandeza francesa. Recórrelos más rápido o más lento pero nunca con prisa. El Loira continua siendo uno de los ríos salvajes de Francia que en sus 1.000 kilómetros guarda la historia de 1.000 años de alta sociedad gala.

Chamonix es el patio de recreo invernal de muchos ricos y famosos. Pero también hay sitio para aquellos que buscan y encuentran vuelos baratos a Francia. Cuna del alpinismo europeo y mirador privilegiado del majestuoso Mont Blanc. Experimenta la sobrecogedora sensación de subir a los 3.800 metros de altura a los que llega el teleférico.

Los tres "Corniches" de Niza son la manera más hermosa de recorrer la exclusiva Costa Azul. Utiliza tus billetes de avión a Francia para llegar a Niza y recorre este trozo de Mediterráneo de altos vuelos pasando por alfombras rojas en Cannes, playas doradas en Niza y ruletas de casino en Monte Carlo.

Carcasona es otro de esos lugares medievales que proliferan por toda Francia. Fornidos torreones de piedra en La Cité amurallada más famosa de la región occitana. Quédate hasta la noche y disfruta del arte que supone su iluminación nocturna.

Playas de desembarco que el 6 de junio de 1944 se convirtieron en la única oportunidad que tuvieron Europa y el mundo de desligarse de la tiranía. Desde "Omaha Beach" y colina arriba se distinguen las largas hileras de cruces, repletas de héroes de la libertad que con su sacrificio permitieron que hoy en día puedas disfrutar de vuelos a Francia "la libre".

Cosas que deberías saber antes de viajar a Francia

Mejor momento para visitar Francia

En función de las regiones de Francia que tengas previsto visitar te recomendaremos una cosa u otra. Si tienes vuelos baratos a Francia para las fechas de verano, entonces tendrás el país entero a tu disposición. Si empiezas por París mayo y junio son en nuestra opinión los mejores meses para recorrerla. Para los que quieran esquiar en Pirineos o en los Alpes entre diciembre y abril es el momento.

Principales fiestas y tradiciones

Francia no es un país eminentemente festivo y salvo en las regiones mediterráneas, el resto no tiene demasiado apego a la celebración popular. Primero de todo, el clima no es propicio durante gran parte del año y segundo la religión queda muy relegada al ámbito privado y desde hace mucho tiempo. No obstante, la festividad nacional del 14 de julio implica un gran movimiento turístico por todo el país y sobre todo si cae en viernes o lunes. Pero si buscas una buena fiesta callejera la bulliciosa ciudad de Nimmes celebra sus populares ferias muy al estilo español en los meses de mayo y junio.

Cómo volar a Francia

Como podrás imaginar existen infinidad de vuelos a Francia desde España. Hay vuelos directos y regulares a más de veinte ciudades francesas entre las que se encuentran por supuesto las más importantes. París, Marsella, Burdeos, Lyon, Niza, Toulouse, Nantes o Lille, son algunas de ellas. Prácticamente desde cualquier aeropuerto español se puede volar a los principales aeródromos franceses. En realidad hay más de 50 alternativas diarias entre España y Francia e innumerables aerolíneas con vuelos a Francia.

Qué moneda se usa en Francia

Al igual que en la mayoría de países de la Unión Europea, Francia tiene como moneda oficial el €uro desde principios del siglo XXI. Todas las transacciones en metálico, online o con tarjeta se realizan en esta moneda. Tanto las casas de cambio como los bancos realizan servicios de cambio de divisa.

Es necesario visado para viajar a Francia

Los pasajeros de nacionalidad española con billetes de avión a Francia no precisan de visado ya que pueden circular libremente por todo el territorio de la unión. El único documento obligatorio para identificarse antes de embarcar en los vuelos a Francia es el DNI o el Pasaporte en su defecto.

Es necesario seguro médico para viajar a Francia

Aunque nunca está de más no es estrictamente necesario contratar seguro médico cuando se visita Francia. El sistema sanitario del país vecino cumple con las garantías requeridas por la UE y además es gratuito y universal, con lo que lo único que necesitas de verdad es tu tarjeta sanitaria europea (TSE) que puedes solicitar en las oficinas de la Seguridad Social española.