CHAR Technologies licencia su tecnología de pirólisis de alta temperatura a GazoTech para entrar en Europa

CHAR Technologies Ltd. («CHAR Tech» o la «Compañía») (TSXV: YES) (FSE: 68K), líder en soluciones energéticas sostenibles a partir de biomasa, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo formal de licencia de know-how tecnológico con GazoTech SAS («GazoTech»), una empresa francesa de desarrollo energético, para apoyar el despliegue de la tecnología de CHAR Tech en Francia y en determinados mercados europeos.

El acuerdo se produce tras los recientes avances en la puesta en marcha de la planta de energía renovable de Thorold de CHAR Tech y complementa el desarrollo en curso de proyectos de mayor escala en Norteamérica.

En virtud del acuerdo, CHAR Tech concede a GazoTech una licencia de know-how de su tecnología patentada de Pirólisis de Alta Temperatura («HTP», por sus siglas en inglés) para proyectos desarrollados en Francia, así como en otros mercados europeos seleccionados, sujeta a la aplicación de la tecnología licenciada proyecto por proyecto.

GazoTech cuenta con varios proyectos en desarrollo en Francia, entre los que destacan:

Una oportunidad de integración industrial en la que la biomasa residual se convertiría en gas de síntesis para cubrir necesidades térmicas industriales, al tiempo que se produciría biocarbono para aplicaciones metalúrgicas.

El proyecto Bio-Méthane Provence («BMP»), ubicado junto a una antigua central de generación eléctrica a partir de biomasa y desarrollado por GazoTech junto con socios clave del proyecto.

Ambas compañías esperan que estos proyectos avancen a través de sus fases de desarrollo y ejecución, y comunicarán más detalles a medida que se alcancen hitos relevantes.

«Trabajar con el equipo de GazoTech durante los últimos años ha sido extremadamente colaborativo», afirmó Andrew White, director ejecutivo de CHAR Tech. «Han impulsado de forma eficiente varios proyectos en Francia, y vemos una gran oportunidad para aprovechar su capacidad técnica y de desarrollo para desplegar proyectos HTP en Francia y, con el tiempo, en toda Europa».

«Estamos encantados de asociarnos con CHAR Tech para introducir su tecnología HTP en Francia y en Europa», señaló Maël Disa-Vingataramin, CEO de GazoTech. «La capacidad de convertir madera residual en gas bajo en carbono y biocarbono a escala industrial encaja perfectamente con las necesidades de los usuarios industriales y energéticos europeos».

Según los términos del acuerdo de licencia, CHAR Tech prestará servicios remunerados de diseño de procesos, transferencia tecnológica y soporte de ingeniería. GazoTech será responsable del suministro de los equipos HTP bajo licencia para los proyectos. CHAR Tech recibirá una tarifa única de licencia en el momento de la entrega de los equipos HTP licenciados a cada proyecto, así como regalías continuas vinculadas a la producción de biocarbono. Esta estructura permite a CHAR Tech generar ingresos sin necesidad de invertir capital a nivel de proyecto.

El acuerdo también contempla la posibilidad de que CHAR Tech participe en el capital de los proyectos desarrollados por GazoTech con la tecnología licenciada, sujeto a negociaciones adicionales.

La planta de energía renovable de Thorold de CHAR Tech está estructurada como una sociedad limitada con BMI Group, en la que CHAR Tech posee una participación del 50 %.

Acerca de CHAR Technologies Ltd.

CHAR Tech (TSXV: YES) (FSE: 68K) es una empresa canadiense de tecnología limpia que desarrolla sistemas pioneros de pirólisis de alta temperatura («HTP») capaces de procesar madera no comercializable y residuos orgánicos para generar dos fuentes de ingresos en energía renovable —gas natural renovable o hidrógeno verde— y un biocarbono sólido que actúa como sustituto neutro en carbono del carbón metalúrgico.

La plataforma HTP de CHAR Tech también impulsa una nueva línea centrada en la destrucción permanente de PFAS en biosólidos de aguas residuales. Al operar a temperaturas capaces de descomponer compuestos fluorados de cadena larga, el sistema permite a municipios e industrias eliminar PFAS mientras convierten los biosólidos en energía y productos sólidos de bajo carbono.

Acerca de GazoTech SAS

GazoTech es una empresa francesa dedicada al desarrollo de tecnologías y proyectos que reducen la dependencia del gas natural fósil mediante la producción de gas bajo en carbono a través de la pirrogasificación de biomasa residual y residuos, para uso industrial in situ o inyección en red, con la valorización de coproductos como biochar para uso agrícola o biocarbono como sustituto del carbón industrial.

Sitio web: www.chartechnologies.com