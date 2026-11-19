Xavier García Albiol ha decidido hablar claro. Sin rodeos, sin mensajes ambiguos y con una campaña que busca poner sobre la mesa uno de los problemas que más inquietud genera entre los ciudadanos: la delincuencia. El alcalde de Badalona y candidato del Partido Popular por Barcelona ha desplegado varias vallas publicitarias en Cataluña con un mensaje directo dirigido a los delincuentes reincidentes: «Hola, delincuentes. Se acabó entrar y salir. Nueva ley contra la multirreincidencia. Vota PP».

La iniciativa, que también incorpora el árabe junto al castellano, ha vuelto a colocar a Albiol en el centro del debate político catalán. Mientras algunos cuestionan el formato de los anuncios, el dirigente popular ha optado por trasladar la discusión a un terreno muy concreto: la seguridad de los ciudadanos, la protección de los propietarios y la necesidad de que quienes cometen delitos respondan por sus actos.

El mensaje no deja demasiado espacio a las interpretaciones. El PP quiere endurecer la respuesta frente a los delincuentes que acumulan detenciones y vuelven a las calles para continuar delinquiendo. Una reivindicación que conecta con una preocupación recurrente en numerosos barrios: la sensación de que las herramientas legales actuales no siempre ofrecen una respuesta suficientemente rápida frente a determinados comportamientos delictivos.

«Se acabó entrar y salir»: Albiol convierte la multirreincidencia en protagonista

La primera de las grandes vallas está dedicada a la multirreincidencia. El cartel utiliza una fórmula deliberadamente provocadora para dirigirse a quienes cometen delitos de manera reiterada y reclamar una nueva legislación que permita actuar con mayor contundencia.

Albiol lleva años haciendo de la seguridad uno de los ejes de su discurso político en Badalona. Su estrategia pasa por reivindicar una mayor autoridad de las instituciones y exigir que los vecinos puedan desarrollar su vida cotidiana sin tener que acostumbrarse a los problemas de delincuencia, incivismo y degradación del espacio público.

La campaña también busca poner el foco en una cuestión que el PP considera insuficientemente atendida por el Gobierno: la reincidencia delictiva. Para los populares, no basta con detener a quienes cometen delitos si posteriormente pueden volver a actuar aprovechando las limitaciones del marco legal.

«Hola, okupa»: el PP también señala la protección de la vivienda

La ofensiva publicitaria de Albiol no se queda en la delincuencia. El Partido Popular ha colocado otros dos anuncios centrados en la okupación ilegal, una cuestión especialmente sensible para quienes tienen una vivienda en propiedad.

«Hola, okupa. ¡48 horas y fuera! Nueva ley contra la okupación ilegal», reza uno de los carteles. El segundo utiliza un mensaje dirigido a los propietarios: «Vuela tranquilo. Tu casa te espera a la vuelta».

Con estos anuncios, el PP pretende trasladar una idea: la vivienda debe estar protegida y sus propietarios no deberían vivir con la incertidumbre de no saber qué puede ocurrir cuando abandonan temporalmente su domicilio.

La formación reclama medidas que permitan recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 48 horas y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios. Se trata de una de las principales reivindicaciones que los populares quieren llevar al debate electoral del próximo 29 de noviembre.

El árabe en los carteles: Albiol responde a las críticas

Uno de los elementos que más atención ha despertado es la utilización del árabe en el anuncio contra la delincuencia. La decisión ha generado críticas, pero Albiol ha defendido que el objetivo es que el mensaje pueda ser comprendido por todo el mundo.

Preguntado por esta cuestión durante un acto en Malgrat de Mar, el dirigente popular defendió la iniciativa y aseguró que el cartel está escrito en árabe para que pueda entenderlo todo el mundo. «Aquellos que no se sientan aludidos no tienen por qué ofenderse», señaló.

La explicación del alcalde sitúa el debate en un punto distinto al que plantean sus detractores: el mensaje no identifica una nacionalidad ni una comunidad como responsable de la delincuencia, sino que se dirige a quienes cometen delitos. La utilización de otra lengua responde, según su explicación, a la voluntad de que la advertencia llegue a un público más amplio.

Tres ubicaciones estratégicas para una campaña sin complejos

La campaña se ha desplegado en tres puntos de especial visibilidad. La C-31, a su paso por Badalona, acoge el mensaje contra la okupación; el acceso al aeropuerto de Barcelona-El Prat desde Sant Boi de Llobregat muestra el anuncio dirigido a los propietarios, y la C-33, a la altura de la Meridiana, exhibe la valla contra los delincuentes reincidentes.

La distribución permite al PP llevar su discurso más allá de los actos electorales y trasladarlo directamente a las carreteras y espacios de circulación diaria.

Albiol vuelve así a utilizar una fórmula que forma parte de su trayectoria política: mensajes sencillos, reconocibles y sin demasiados matices para abordar cuestiones que considera prioritarias para los vecinos.

Con las elecciones generales del 29-N en el horizonte, el alcalde de Badalona quiere que la seguridad, la lucha contra la multirreincidencia y la protección de la propiedad privada ocupen un lugar central en la discusión política catalana. Una campaña que, entre críticas y apoyos, ha conseguido situar sus mensajes en el centro de la conversación pública.