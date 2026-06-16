Garrotazo del magistrado Villegas a Sánchez y Begoña: «Puede entrar en la cárcel»

Demoledor.

El magistrado Jesús Villegas lanzó unas duras declaraciones en el programa ‘El Análisis: Diario de la Noche’ de Telemadrid, este 15 de junio de 2026, tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez corresponden a Pedro Sánchez.

Villegas, con un tono directo y sin ambages, ha señalado al presidente del Gobierno como posible beneficiario principal de las actuaciones investigadas y ha advertido de las graves consecuencias judiciales que podría enfrentar su esposa, Begoña Gómez.

“Me siento muy contento cuando veo que avanzamos peldaños hacia la verdad”, comenzó afirmando el magistrado. “Me siento muy contento cuando se reivindica a la Guardia Civil. Al principio empezaron diciendo que no tenían valor, que los informes estaban mal hechos, ahora no se atreven a tocarlos, se reconoce el esfuerzo, la calidad y la excelencia”.

Villegas se refirió explícitamente a la identificación de “P.S.”: “Todos sabíamos que P.S. era Pedro Sánchez, es de sentido común, cualquier persona llega a esa conclusión. La estrategia era decir que lo que ella pusiera no tenía ningún valor. Esto podría ser verdad si no hubiera unos datos objetivos muy interesantes como, por ejemplo, que Pedro Sánchez era el beneficiario de estas actuaciones. Lo que me fascina y preocupa es que esta señora (Leire Díez) tenía unos contactos espectaculares”.

El magistrado fue aún más contundente sobre la posible imputación del presidente: “Si llaman a Pedro Sánchez no debe ser como testigo sino como imputado porque él es el beneficiario y parece que es el que está en la cúspide. El jefe supremo de la organización si eso se demuestra”.

Sobre Begoña Gómez: posibilidad de prisión

Respecto al caso de la esposa del presidente del Gobierno, Villegas no se anduvo con rodeos: “Si es condenada, puede entrar en la cárcel”. Sus palabras llegan en un momento clave del procedimiento judicial contra Begoña Gómez.

El magistrado destacó el avance de las investigaciones pese a las críticas iniciales a los informes de la Guardia Civil. Según Villegas, los datos objetivos vinculan directamente las actuaciones a Pedro Sánchez como beneficiario, desmontando las estrategias de descrédito contra los investigadores.

Lo cierto es que las palabras de Jesús Villegas ponen el foco en dos aspectos centrales: la posible responsabilidad penal de Begoña Gómez, con advertencia explícita de cárcel en caso de condena, y la conveniencia de citar a Pedro Sánchez no como mero testigo, sino como imputado por su presunta posición en la cúspide de las actuaciones investigadas.