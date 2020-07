El caballo encabeza la carrera, pero justo antes del entrar en meta, cambia de opinión y hace esto

Espectacular. La carrera de caballos celebrada la tarde de este 9 de julio de 2020 en el hipódromo de Charles Town, en el estado de Virginia Occidental, EEUU, tuvo un final inesperado.

Un joven caballo apodado River Crosroad Rvf, de tres años de edad, logró ponerse a la cabeza tras adelantar a sus rivales, a los que superaba por amplio margen, cuando, de repente, desaceleró y abandonó la pista en una curva, dejando con dos palmos de narices al público y a quienes habían apostado por él.

If you had the 9 in the 7th at Charles Town … this qualifies as a #BadBeat 😳 @StanfordSteve82 @notthefakeSVP @chrisfallica pic.twitter.com/CdUISoLVuC

— Race Charles Town (@RaceCharlesTown) July 10, 2020