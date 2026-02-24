El encarecimiento de la vivienda en las grandes ciudades ha empujado a miles de compradores a replantearse dónde y cómo vivir. Mientras el precio del metro cuadrado urbano marca máximos difíciles de asumir, el mercado rural ofrece otras alternativas: casas de pueblo listas para entrar a vivir desde 65.000 euros.

En el contexto actual, estas viviendas se consolidan como una decisión estratégica. Con precios que alcanzan hasta los 300.000 euros, pero que parten de cifras muy inferiores, permiten acceder a más metros cuadrados, espacios exteriores y un entorno tranquilo.

Más metros, jardín y tranquilidad por menos dinero

Una de las principales diferencias frente al piso urbano es el espacio. Las casas de pueblo suelen ofrecer mayor superficie útil, estancias amplias y, en muchos casos, elementos constructivos tradicionales como muros gruesos o abundante luz natural, características difíciles de encontrar en bloques residenciales de gran ciudad.

A esto se suma un factor diferencial: el exterior. Jardín, patio o zonas abiertas forman parte habitual de este tipo de vivienda, algo prácticamente inaccesible en entornos urbanos a precios comparables.

¿Quiénes demandan casas de pueblo?

El perfil del comprador es cada vez más amplio:

Las personas que teletrabajan han encontrado en el entorno rural una oportunidad clara: si el empleo no exige presencia física diaria, el coste de vivir en el centro pierde sentido económico, y cambiar proximidad por calidad de vida se convierte en una decisión lógica.

También destacan los inversores y quienes buscan una segunda residencia. Las viviendas en pueblos pueden destinarse a alquiler vacacional o de temporada, o convertirse en refugio personal de fin de semana.

Además, para quienes no pueden acceder a una vivienda en la ciudad por precio, el mercado rural representa la puerta de entrada al mercado inmobiliario.

¿Dónde comprar casas de pueblo baratas?

La oferta de casas de pueblo desde 65.000 euros se extiende por prácticamente todas las provincias: desde A Coruña, Pontevedra o Lugo, hasta Zamora, Soria o Teruel; pasando por Alicante, Girona, Málaga o Cádiz; y alcanzando también Sevilla o Zaragoza.

Las provincias del interior como Ávila, Soria, Palencia, Salamanca, Cuenca o Ciudad Real representan el modelo más tradicional de vivienda rural: tranquilidad, menor densidad de población y precios ajustados.

En cambio, provincias costeras como Almería, Asturias, Cádiz, Murcia, Tarragona, Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife combinan entorno rural y cercanía al mar, aumentando su atractivo para uso personal o alquiler vacacional.

Por su parte, territorios próximos a grandes áreas metropolitanas como Madrid, Barcelona, Sevilla o Vizcaya permiten equilibrar vida tranquila y conexión con la ciudad, un punto clave para quienes necesitan desplazarse ocasionalmente.