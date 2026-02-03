Los pisos de tres habitaciones dominan el mercado y se venden en tiempo récord

El mercado inmobiliario español cerró el tercer trimestre con un ritmo de compraventa especialmente intenso. Pero en este contexto, no todas las tipologías se comportan igual: hay un claro ganador en la carrera.

Los pisos de tres habitaciones se han convertido en el producto estrella del mercado. Según un estudio de idealista, el 37% de los pisos de tres dormitorios se vendió en menos de un mes, la tasa más alta entre todas las tipologías analizadas.

¿Por qué los pisos de tres dormitorios concentran la mayor demanda?

El liderazgo de los pisos de tres habitaciones responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Se trata de una tipología que encaja con múltiples perfiles de comprador: familias con hijos, parejas que buscan más espacio o compradores que necesitan una habitación adicional para teletrabajar.

A diferencia de las viviendas de gran tamaño, los pisos de tres dormitorios mantienen precios más contenidos y una mejor relación entre superficie y coste total, algo clave en este momento. Al mismo tiempo, ofrecen más margen de uso que los pisos pequeños, lo que los convierte en una opción percibida como segura a largo plazo.

Además, la limitada oferta de obra nueva en este segmento y la elevada competencia en el mercado de segunda mano hacen que estos inmuebles salgan del mercado con rapidez, en muchos casos tras recibir varias ofertas en pocos días.

Málaga, Madrid y Bilbao lideran la venta exprés en los grandes mercados

Entre los grandes mercados inmobiliarios, los datos reflejan una fuerte tensión en la vivienda de tres dormitorios. Málaga encabeza el ranking, con un 49% de los pisos vendidos en menos de un mes.

Muy cerca se sitúan Madrid (47%) y Bilbao (46%), donde la presión de la demanda sigue siendo muy elevada pese a los altos precios. Barcelona (43%) y Sevilla (42%) completan el grupo de grandes ciudades donde casi uno de cada dos pisos de tres habitaciones se vende en tiempo récord.

En mercados como Palma y Alicante, el porcentaje se sitúa en el 37%, mientras que San Sebastián, con un 36%, mantiene también un ritmo muy intenso, aunque ligeramente por debajo de otras capitales.

Pamplona dispara la tensión, mientras Lugo refleja un mercado más pausado

Más allá de las grandes capitales, el estudio revela importantes diferencias territoriales. Pamplona se posiciona como la ciudad con mayor velocidad de venta de esta tipología en todo el país: el 57% se vendió en menos de 30 días, una cifra que apunta a un mercado especialmente tensionado.

Este comportamiento contrasta con el de ciudades como Lugo, que ocupa la última posición del ranking, con apenas un 12%. La diferencia refleja realidades muy distintas en términos de demanda, dinamismo económico y presión demográfica.