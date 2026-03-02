Sonoro tortazo de David Alandete al impertinente streamer ‘amamantado’ por Ferreras y laSexta: «Más bobo no puedes ser»

Creen que no, pero ustedes le conocen. Dirán como excusa que no han visto laSexta, bueno para su salud, pero en alguna ocasión se lo habrán colado por los ojos.

Porque este chico/periodista/streamer/youtuber o lo que quieran, es un plumilla que creció a los pechos de Ferreras y Pastor, o lo que es lo mismo, de la maquinaria de laSexta. A los que mandan en la cadena verde les hacía gracia, y promocionaron al chico con un micrófono bueno hablando con códigos distintos desde su habitación en Estados Unidos. Lo demás ya es historia y crearon a un monstruo.

Este tipo no ha hecho nada jamás nunca en el periodismo español, pero se tiene a sí mismo en demasiada buena estima. Quizás por ello, por la insolencia que da la ignorancia, es por lo que ha entrado en conflicto directo a través de la red X con el periodista español David Alandete.

El corresponsal de ABC y COPE entre otros en Estados Unidos se ha labrado en los últimos años una reputación excelente gracias a su trabajo incansable en Washington, y es absolutamente normal que no esté para payasadas del abobao Nanísimo. Lean la trifulca:

Nanísimo: Es tremendo ver a corresponsales que llevan días dando lecciones sobre no compartir la información sesgada que sale de Irán ponerse a tuitear declaraciones estadounidenses eminentemente falsas como esta. Campaña precisa mis cojones. Alandete: Emilio, la verdad, más bobo no puedes ser, sorry. Se llama ir a una rueda de prensa en el Pentágono. Te explico: en EE.UU. hay libertad de prensa y la prensa se opone y fiscaliza al poder. Es muy sencillo: los periodistas vamos a los sitios, transmitimos declaraciones entrecomilladas cuando procede, damos contexto y contamos hechos; no trasladamos propaganda sin más. El lector saca sus conclusiones. En Irán hay propaganda después de represaliar y exiliar a periodistas. Lo que cuentan los medios de los ayatolás es pura propaganda. Tragarse sus números es ser un patán. Y en serio, déjame en paz, pesado. El personaje ya cansa: corres a dar opinión de todo y así es como la cagas. Nanísimo: Ya me explicarás tú por qué el corresponsal de un medio que ni siquiera está entre los 3 medios más vistos/leídos de España tiene prioridad para preguntar en la Casa Blanca. Alandete: Se llama trabajo, tenacidad y tesón. Llegué aquí con una Fulbright y sin recursos en 2006. He estado en guerras, golpes de Estado y conflictos. Voy todos los días a la Casa Blanca. Curro mucho. Le pongo horas. Hoy me he levantado a las 04:30. Trabajo para medios que le dan a los tuyos y al cuadro de tu canal mil vueltas en seriedad y profesionalidad. Y en mis redes casi ya tengo más seguidores que tú. Cuando estaba Biden también estaba aquí y me preguntabas cosas, recuerda. Es trabajo y seriedad, algo que claramente desconoces.

David Alandete es un periodista reputado que a fuerza de trabajo demuestra cada día su seriedad en sus informaciones. En Periodista Digital hemos podido comprpobarlo de primera mano con él en entrevista con Alfonso Rojo.