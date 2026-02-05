David Alandete revela a Alfonso Rojo que la izquierda, escandalizada porque Aznar está en la lista Epstein, esconde que también sale Zapatero

Nacido en 1978 en Algemesí (Valencia), David Alandete, de 47 años de edad, se licenció en Comunicación Audiovisual en el año 2000 por la Universidad de Valencia, obteniendo el Premio Nacional de Fin de Carrera.

Posteriormente, cursó un máster en Periodismo en la Escuela de Periodismo de El País y la Universidad Autónoma, así como un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad George Washington, este último gracias a una beca Fulbright.

La trayectoria profesional de Alandete es amplia y diversa. Inició su carrera en 2002 como becario en la redacción de la Cadena SER en Madrid. Más tarde, trabajó como reportero y presentador en Localia TV Madrid, del grupo PRISA, donde cubrió eventos significativos como los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004.

Entre 2006 y 2012, fue corresponsal de ‘El País‘ en Washington cubriendo el Pentágono, el Departamento de Estado y el Congreso. Durante este período, informó sobre dos campañas presidenciales y el juicio militar al soldado Bradley Manning. Además, fue enviado especial a Afganistán y al centro de detención de la base naval de Guantánamo.

De enero de 2013 a mayo de 2014, Alandete se desempeñó como corresponsal de ‘El País’ en Oriente Próximo, cubriendo el proceso de paz entre israelíes y palestinos, el golpe de Estado en Egipto y la guerra civil en Siria desde Damasco. Entrevistó a figuras destacadas como el presidente israelí Simón Peres y el presidente sirio Bashar al-Ásad.

En 2014, asumió el cargo de director adjunto de ‘El País’, posición que mantuvo hasta 2018. Posteriormente, se unió al diario ‘ABC‘ como corresponsal en Washington, cubriendo temas relacionados con la Casa Blanca y la política estadounidense.

David Alandete es autor del libro ‘La trama rusa’, una investigación exhaustiva sobre la alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin. Este trabajo le valió el Premio Eisenhower a la libertad de expresión en 2019, en reconocimiento a sus investigaciones sobre la influencia rusa en Cataluña.

Ahora está de plena promoción de su último libro, ‘Objetivo Venganza’ (Editorial La Esfera de Los Libros, 2026), del que habla largo y tendido en esta entrevista en Tiempo de Hablar, con Alfonso Rojo.

«Óscar Puente es conocido por su imprudencia». «El sueño de Pedro Sánchez es ser Donald Trump”. «Tengo demandado a Óscar Puente en el Tribunal Supremo». «Cuando Trump se va del gobierno, yo nunca dejé de trabajar sus fuentes». «Trump es el presidente más accesible y más transparente, justo lo contrario que Joe Biden». «Trump ha sometido a los Estados Unidos a una de sus mayores transformaciones». «La operación de captura de Maduro es un ejemplo de que Trump quería devolver el papel de liderazgo a Estados Unidos». «Marco Rubio es el funcionario con más poder en los Estados Unidos es el favorito para suplir a Trump». «Un objetivo de la Administración Trump ha sido la democratización de Cuba y Venezuela». «Delcy Rodríguez es una títere de lo que ordene la administración Trump». «Trump está a punto de acabar con el conflicto entre Rusia y Ucrania». «Melania Trump está menos presente en este mandato porque ella vive entre Nueva York y Palm Beach». «Ella aparece por Washington por contrato, para ejercer las funciones encomendadas para la primera dama». «Melania Trump no está oprimida por su marido». «Melania Trump tiene su papel y lo quiere seguir explorando». «En 2021, cuando Trump sale de la Casa Blanca, vaticiné que volvería». «Trump está consiguiendo que las instituciones internacionales estén a su imagen y semejanza». «Nosotros hemos oído a Elon Musk darle gritos al secretario del Tesoro de los Estados Unidos». «Elon Musk sabe que las filtraciones sobre aspectos de su vida solo pueden partir de Donald Trump». «Trump ha tratado de proteger a sus amigos de la vergüenza de lo que sale en la lista Epstein». «El periodismo español ha entrado en un analfabetismo funcional que se ha insinuado cosas sobre Aznar por ser solo mencionado en la lista Epstein pero calla que también sale el nombre de Zapatero». «Aznar solo recibió unos paquetes y una carta de Epstein». «Trump ha conseguido una revolución en el periodismo, no da la palabra a las viejas glorias, sino a los que somos unos mindundis». «Claro que me duele que desde mi antiguo medio, ‘El País’, se me haya atacado». «Lo peligroso de mi excasa es que cuando a Trump le pregunto sobre españa, un excompañero, Miguel González, diga que no es Trump, sino yo quien está obsesionado con Sánchez». «Trump no ve a España como el enemigo». «Estados Unidos sí que está al tanto de lo que sucede en España y de quién gobierna ahora» «Hay una buena interlocución entre VOX y mandos intermedios de la Administración Trump». «Trump, al contrario que Elon Musk, no quiere darle a Pedro Sánchez la categoría de adversario». «La visita de María Corina Machado a la Casa Blanca fue con todos los honores. Hubo medios españoles que, con malicia, dijeron que entró por la puerta por donde entró el repartidor de Amazon». «Rusia ya no ve rentable el independentismo catalán, está más a apoyar movimientos más extremistas». «Trump va a perder el control del capitolio en las elecciones de medio término». «Es incomprensible la política de fronteras abiertas de la administración Biden. Eso despertó muchas alarmas». «Con Trump te vas una semana y pasa de todo. En cualquier momento puede bombardear Teherán».

