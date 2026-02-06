El batacazo de Alegría y el PSOE será de antología y dejará a Sánchez al borde del abismo

La hostia se sentirá hasta en China.

El batacazo que se llevará Pilar Alegría en Aragón será histórico, según las encuestas.

El miedo en Moncloa es tal que hasta han recurrido a los ‘gurús’ sanchistas Óscar López y Antonio Hernando para intentar, ya no buscar la victoria, sino suavizar el golpe tras la ridícula campaña de la exvocera del Gobierno. Además, el ‘guarrete’ Paco Salazar también habría participado en la sala de guerra del PSOE aragonés, según publica hoy ABC.

Los sondeos arrojan que el candidato popular, Jorge Azcón, ganará, pero sin mayoría absoluta; la impostada Alegría se hunde y solo aventajará a VOX en tres escaños. Los de Santiago Abascal serán fundamentales para que el PP pueda formar gobierno. Por su parte, el PSOE obtendría entre 17 y 18 escaños, su peor resultado histórico desde la democracia.

Pese a que al marido de Begoña le importa absolutamente nada, tanto la derrota en la comunidad aragonesa como la pérdida de poder territorial de los socialistas, una nueva debacle histórica dejaría muy mal parado al líder socialista.

La derrota alentaría las voces discordantes que han empezado a aparecer dentro de Ferraz, ante el temor de que el fango de todo lo que rodea a Sánchez —como la corrupción de su círculo íntimo, sus pactos de la vergüenza con independentistas catalanes y vascos, la pérdida de poder adquisitivo y un largo etcétera— pueda dejarlos sin sillones y, además, poner en riesgo la viabilidad del partido.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este viernes, 6 de febrero, junto al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.