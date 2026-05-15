Asesinado a tiros el cantaor Matías de Paula en plena calle: conmoción en el mundo del flamenco

El cantaor extremeño Matías de Paula perdió la vida este viernes tras recibir varios disparos en la localidad de Villanueva de la Serena (Badajoz), en un suceso que ha causado estupor entre vecinos y figuras del ámbito flamenco.

El ataque tuvo lugar poco después de las tres de la tarde en la plaza Rafael Alberti, donde se desplegó un amplio dispositivo de emergencias. Hasta el punto acudieron sanitarios del Servicio Extremeño de Salud, agentes de la Policía Local y efectivos de la Policía Judicial procedentes de Don Benito-Villanueva.

Pese a los intentos de asistencia, nada se pudo hacer por salvar la vida del artista. La investigación ha sido asumida por la Policía Nacional, que trabaja para esclarecer el móvil del crimen y reconstruir lo ocurrido.

Matías de Paula, nombre artístico de Matías Corraliza Fernández, tenía 52 años y una sólida carrera dentro del flamenco. Durante más de dos décadas actuó en escenarios de Madrid, compartiendo cartel con figuras como Pitingo. En los últimos años había regresado a su localidad natal, donde impulsó la peña flamenca ‘Diego El Chucarro’, en honor a su padre, y se dedicaba también a la enseñanza.

Perteneciente a una familia de artistas, era hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández, lo que refuerza el impacto de su pérdida dentro de una saga profundamente ligada al flamenco.