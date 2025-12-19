  • ESP
EL CANDIDATO SOCIALISTA VA CON UN GRUPO DE ESCOLTAS MISERABLES

Los matones de Gallardo agreden a Ndongo hasta que el reportero se harta… ¡Y todos se c*agan!

Agreden al reportero de Periodista Digital y a su camarógrafo

Un equipo de Periodista Digital se desplaza al mitin final del PSOE en Extremadura y pilla al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, imputado y que tiene la desfachatez de presentarse, con la mínima vergüenza posible, para bochorno de los extremeños.

Bertrand Ndongo y su camarógrafo, pareja de valientes, tienen que sufrir las acometidas y agresiones de un grupo de matones que acompaña a Gallardo hasta que el reportero se planta y dice ‘hasta aquí hemos llegado’.

En ese momento, con Bertrand desatado y sabiendo muy bien que no va a golpear a nadie, aún así, empieza el olor a cobarde socialista. Mírenles las caras. Son un meme.

Las elecciones de este domingo 21 de diciembre se presentan como una oportunidad clave en España, y no es momento de desaprovecharlas para la derecha, que debe barrer a los miserables socialistas. Empezando por el número uno, su presidente Pedro Sánchez, que cerró el mitin este viernes 19 en Villanueva de la Serena, en el acto final de campaña.

El vídeo del equipo de Periodista Digital merece mucho la pena ser visualizado y hasta el final, porque se aprecia a la perfección qué tipo de calaña es la socialista. Son cobardes, son de ir por detrás, son de tirar la piedra y esconder la mano, son de ir en manada, pero a la hora de la verdad…

Vean, además, en este segundo vídeo, que lo que más preocupaba a Pedro Sánchez y su grupo de decenas de seguratas, era lo cerca o lejos que estaba Ndongo del pabellón del evento. Son unos tristes, unos ladrones y unos mediocres.

