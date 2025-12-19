El espectro del pucherazo sacude Extremadura: el robo de votos por correo, la caja fuerte y el silencio del PSOE

Extremadura vota este domingo 21 de ediciembre de 2025 con una carga simbólica excepcional.

Vota sobre el imputado Gallardo, pero también sobre su jefe Sánchez.

Vota sobre el agotamiento de una legislatura y sobre la viabilidad de una alternativa.

Son el primer plebiscito sobre el corrupto marido de Begoña y sobre el sentido de esta legislatura desquiciada, el primero que se produce sin el paraguas de otras citas electorales y en un contexto nacional marcado por la corrupción, el deterioro institucional y la quiebra moral del proyecto socialista.

Lo que ocurra en este histórico granero del PSOE anticipará dinámicas que pueden extenderse al conjunto del país.

Y por eso hasta el mínimo detalle es esencial.

Los ladrones entraron por la noche en tres oficinas de la provincia de Badajoz desatando la polémica a días de las elecciones autonómicas.

La escena parece extraída de una novela policiaca: en plena madrugada, una oficina de Correos en Fuente de Cantos es objeto de un asalto.

Una caja fuerte violentada, 14.000 euros en efectivo y 124 votos por correo destinados a las elecciones autonómicas de Extremadura desaparecen entre las sombras.

A tan solo dos días de la jornada electoral, este suceso se convierte en un auténtico polvorín en una campaña donde cada sufragio puede decidir el rumbo regional y lanzar un mensaje directo hacia Madrid.

Mientras la Guardia Civil califica el hecho como “delincuencia común” y lo encuadra dentro de una serie de robos que han tenido lugar en oficinas de Correos desde octubre, el Partido Popular extremeño, junto con la dirección nacional, ve en este episodio la posibilidad de un pucherazo, en un ambiente donde ya se susurraba sobre prácticas desleales, encuentros clandestinos y sentencias que afectan a familiares, además de denuncias por acoso.

El resultado es claro: una campaña autonómica que ha dejado atrás el debate sobre empleo y agricultura para convertirse en una lucha abierta sobre la limpieza del proceso electoral.

Sobre el papel, queda en anécdota, ya que aquellos que se han visto afectados van a poder votar de nuevo, pero este hecho demuestra que en este procedimiento de voto hay una especie de laguna desde que se vota hasta que el voto llega a la urna.

El largo historial de irregularidades en procesos electorales recientes genera preocupación sobre la integridad del voto por correo.

Sevilla

Investigación en curso por amaño de votos por correo a favor del PSOE en las municipales de 2019 en Albaida del Aljarafe. La directora de Operaciones de Correos, Olga García Sáez, ha sido citada a declarar. La Guardia Civil detecta un patrón sistemático con posibles contratos a cambio de votos y suplantaciones.

Murcia

Procesados la candidata del PSOE a la alcaldía de Albudeite y otros 13 investigados por presuntos delitos electorales y organización criminal. Ofrecían dinero, beneficios o sustancias (como hachís) a vulnerables (inmigrantes, toxicómanos), gestionando votos por correo en oficinas cercanas para evitar sospechas.

Almería

En Mojácar, detuvieron a siete personas, incluidos dos candidatos del PSOE (números 2 y 5 de la lista), por compra de votos a inmigrantes (100-200 euros más incentivos). La trama obligaba a votantes a depositar sobres con papeleta del PSOE.

Ciudad Real

En Pozuelo de Calatrava, causa abierta por soborno y coacción (50-120 euros) a vecinos, con denuncias de ofertas de dinero por familiares del candidato PSOE y empadronamientos sospechosos.

Tenerife

En Arona, diligencias previas por presunta compra de votos del PSOE, denunciada por CC, PP y Más por Arona.

La Gomera

Investigación por irregularidades en voto por correo, presuntamente por integrantes de Agrupación Socialista Gomera (ASG, ex-PSOE, liderada por Casimiro Curbelo). Suplantaban identidades vía certificados digitales desde el Cabildo y manipulaban votos en domicilios.

Melilla

Principalmente implicada Coalición por Melilla (CpM, exsocialistas musulmanes y exsocio del PSOE en gobierno local). Alto porcentaje de votos por correo (21%), detenciones (incluido líder Mustafá Aberchán, condenado previamente por caso similar en 2008) y sospechas de compra masiva. CpM fue socio del PSOE en años previos.

El robo en Fuente de Cantos: datos fríos y lecturas apasionadas

La cronología es contundente:

En la madrugada del jueves, se produce el asalto a la oficina de Correos en Fuente de Cantos (Badajoz) .

. Los ladrones se llevan la caja fuerte , que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo ya emitidos para las elecciones autonómicas del domingo.

, que contenía y ya emitidos para las elecciones autonómicas del domingo. Esta oficina también custodia los sufragios correspondientes a Usagre, Bienvenida y Calzadilla de los Barros .

. Posteriormente, la caja fuerte aparece completamente calcinada cerca del lugar; el dinero ha desaparecido y las papeletas aparecen esparcidas y parcialmente quemadas alrededor.

cerca del lugar; el dinero ha desaparecido y las papeletas aparecen alrededor. Además, se registran robos o intentos en Santa Amalia, Torremejía, Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, aunque sin afectar al voto por correo excepto en Fuente de Cantos.

La Junta Electoral Provincial de Badajoz ha permitido que los 124 electores afectados puedan volver a votar por correo, con duplicado de documentación y un sistema especial implementado por Correos para asegurar plazos y derechos. De esta manera, el sistema jurídico se ha reforzado rápidamente para garantizar que nadie quede excluido.

Sin embargo, las interpretaciones divergen:

La Guardia Civil relaciona el robo con una banda dedicada al crimen común , que ya habría actuado desde el 22 de octubre en otras oficinas sin motivación política aparente.

relaciona el robo con una , que ya habría actuado desde el 22 de octubre en otras oficinas sin motivación política aparente. Por otro lado, el PP sostiene que existe una “estrategia organizada” para “robar las elecciones” y evitar que los votos lleguen a las urnas, conectando este hecho con el ambiente generalizado durante la campaña.

Entre el hecho concreto —un robo real con autores aún no identificados— y la narrativa política —un posible intento de manipulación del resultado electoral— se ha generado una polarización que está marcando el cierre de la campaña.

El PP y su relato del pucherazo: desde Extremadura hasta la política nacional

La presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola, ha resumido esta situación con una frase que ha recorrido todo el país: “Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos”. No se trata solo de una denuncia local; es un mensaje diseñado para movilizar a un electorado considerado clave en unas elecciones reñidas.

Diversos elementos refuerzan esta narrativa popular:

El robo tiene lugar en una comarca donde se disputan “unos miles de votos claves” , suficientes para inclinar hacia uno u otro lado la balanza autonómica ante un panorama fragmentado.

, suficientes para inclinar hacia uno u otro lado la balanza autonómica ante un panorama fragmentado. El PP también ha denunciado que algunos votantes han recibido sobres con papeletas que no incluyen al Partido Popular, lo cual alimenta aún más las sospechas sobre prácticas deshonestas.

también ha denunciado que algunos votantes han recibido sobres con papeletas que no incluyen al Partido Popular, lo cual alimenta aún más las sospechas sobre prácticas deshonestas. Desde su sede central en Génova, han instado a los ciudadanos a votar directamente en urna para “evitar intermediarios” y protegerse ante posibles incidentes con Correos.

A nivel nacional, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ido más allá al acusar al Gobierno de haber ocultado intentos previos de robo en otras oficinas durante la semana pasada. Exige explicaciones elevando así este caso extremeño al debate general sobre la confianza institucional. Su mensaje tiene doble vertiente:

Internamente refuerza su discurso como defensor de unas elecciones limpias.

Externamente siembra dudas sobre cómo se gestiona tanto Interior como Correos.

Además, el portavoz popular, Miguel Tellado, ha insinuado una posible operación destinada a “alterar el resultado electoral”, vinculando los asaltos en Extremadura con un patrón más amplio percibido como irregularidades. En medio del ruido sobre prácticas deshonestas y posibles reuniones clandestinas junto a viejas sentencias resurgiendo durante esta campaña electoral, el robo llega como pieza clave para completar este rompecabezas lleno de sospechas.