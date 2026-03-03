Sarah Santaolalla se hunde más en su mentira y sube nuevos vídeos que vuelven a demostrar que Vito Quiles no la agredió

No tiene filtros.

Y tampoco un acentuado sentido de la realidad.

La activista y colaboradora habitual de RTVE Sarah Santaolalla volvió a protagonizar un nuevo capítulo de su particular cruzada contra el periodista Vito Quiles.

Tras denunciar en redes sociales y ante varios medios una supuesta «agresión física» por parte de Quiles y «sus matones» a la salida de un acto en el Senado (incluso asegurando que había acabado en el hospital y que mostraría pruebas demoledoras), la propia Santaolalla publicó varios vídeos en sus perfiles intentando respaldar su versión.

Empujones, pisotones y golpes es la nueva forma de acosarme que ejerce Vito Quiles y sus matones. Me acosó en mi casa y en mi trabajo, me persigue en cada acto público, me insulta, me intimida y ahora finalmente me agrede.

Sigo en estado de shock pic.twitter.com/BsLp815b2s — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) March 3, 2026

Sin embargo, las imágenes difundidas por la propia denunciante se convirtieron en un auténtico boomerang. En lugar de mostrar golpes, pisotones o agresiones claras por parte de Vito Quiles, lo que se aprecia en los clips es, en primer lugar, un intento del reportero de acercarse a Santaolalla para formularle preguntas en vía pública, algo habitual en el periodismo de confrontación que practica el reportero.

También los internautas apreciaron con claridad momentos de empujones y altercados provocados por el entorno de seguridad y asistentes que trataban de apartar a Vito Quiles para que no metiese el micrófono.

Finalmente, se percibieron tropezones de personas en el forcejeo, pero sin evidencia alguna de que Quiles golpeara directamente a Santaolalla o a cualquier otra persona.

De hecho, en paralelo han circulado otros vídeos del mismo incidente, grabados desde diferentes ángulos por asistentes y por el propio equipo de Quiles, que mostraron que fue el periodista el que recibió empujones y agresiones por parte de una turba de simpatizantes de Santaolalla.

Lejos de desmentir la versión de Quiles, los nuevos contenidos subidos por Santaolalla reforzaron lo que ya se veía en las grabaciones previas: no hay agresión por parte del periodista, sino un intento desesperado de bloquear su derecho a preguntar.