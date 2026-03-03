  • ESP
    España América
Periodismo

SALEN EN TROMBA EN 'X'

Del niqab a la trola de Sarah Santaolalla: la izquierda se vuelve a zampar otro bulo y hace el ridículo

La activista se inventa una agresión por parte del reportero Vito Quiles

Sarah Santaolalla y Vito Quiles
Sarah Santaolalla y Vito Quiles PD
Archivado en: Chema Garrido | Ione Belarra | Pablo Echenique | Pablo Fernández | Periodismo | Sarah Santaolalla | Vito Quiles

Más información

Momento de la no agresión a Sarah Santaolalla.

¡Menuda inventada! Sarah Santaolalla acusa a Vito Quiles de agredirla pero un vídeo deja por mentirosa a la activista política

Primero, difundieron un burdo bulo sobre la periodista Rebeca Crespo, a la que acusaron de ponerse un niqab en el metro de Madrid. Después, se tuvieron que comer con patatas lo que en verdad era una imagen generada por IA. La izquierda hizo el ridículo.

Ahora, se zamparon una inventada mayúscula de la activista política Sarah Santaolalla, quien acusó a Vito Quiles de agresión. Las mentiras tienen las patas muy cortas, y el reportero publicó la secuencia completa en la que se ve perfectamente como uno de los ‘pesados’ matones que acompaña a Santaolalla, se abalanza sobre él.

A pesar de evidenciar esta secuencia que, el agredido es Quiles, la tropa izquierdista salió a defender la burda manipulación de la tertuliana. Desde el ala podemita encabezada por Ione Belarra, Pablo Echenique y Pablo Fernández, hasta los periodistas Laura Arroyo y Chema Garrido. Un circo.

TIENDAS

TODO DE TU TIENDA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas de tu tienda online favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

nginx/1.29.5

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]