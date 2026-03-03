Del niqab a la trola de Sarah Santaolalla: la izquierda se vuelve a zampar otro bulo y hace el ridículo

Primero, difundieron un burdo bulo sobre la periodista Rebeca Crespo, a la que acusaron de ponerse un niqab en el metro de Madrid. Después, se tuvieron que comer con patatas lo que en verdad era una imagen generada por IA. La izquierda hizo el ridículo.

Ahora, se zamparon una inventada mayúscula de la activista política Sarah Santaolalla, quien acusó a Vito Quiles de agresión. Las mentiras tienen las patas muy cortas, y el reportero publicó la secuencia completa en la que se ve perfectamente como uno de los ‘pesados’ matones que acompaña a Santaolalla, se abalanza sobre él.

A pesar de evidenciar esta secuencia que, el agredido es Quiles, la tropa izquierdista salió a defender la burda manipulación de la tertuliana. Desde el ala podemita encabezada por Ione Belarra, Pablo Echenique y Pablo Fernández, hasta los periodistas Laura Arroyo y Chema Garrido. Un circo.

Esto es inadmisible. No bastan ya tuits de apoyo o mensajes para la tribuna. Este sujeto no solo debe perder su acreditación para el congreso (señora Armengol, actúe), sino que tampoco debe quedar impune tras esta agresión. Señor Marlaska, señor Pedro Sánchez, ACTÚEN YA! https://t.co/Hw7LsTFC22 — Laura Arroyo (@menoscanas) March 2, 2026

El fascismo siempre acaba en la violencia física, y siempre tiene aliados en la zona supuestamente democrática. No olvidemos que a este escuadrista lo financia el PP y lo invita a sus actos. Todo el apoyo, querida Sarah. No estás sola y eso es lo más importante. https://t.co/SNnASPYVNm — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 2, 2026

Todo mi apoyo a @SarahPerezSanta. Estos matones funcionan así, si no les pones coto, siguen y siguen. Después de Torre Pacheco tenía que haber acabado en la cárcel. Recordemos que sigue estando en el congreso… No pasarán. https://t.co/3DaVsRehMq — Ione Belarra (@ionebelarra) March 2, 2026

Las agresiones de Vito Quiles y la ultraderecha a @SarahPerezSanta están financiadas por Ayuso, el PP de Madrid y Feijóo. Ellos le pagan a Quiles y a Negre para que persigan a una periodista valiente y honesta. Todo mi apoyo y el de @El_Plural 😘💪 https://t.co/BMiFwDEere — Chema Garrido (@JoseMGarrido) March 2, 2026

En una jornada sobre violencia digital contra las mujeres hoy se han cruzado todas las líneas rojas. El odio y el acoso en las redes se convierte en violencia física en las calles. Un abrazo, @SarahPerezSanta https://t.co/Wm9u07vPZ8 — Ana Redondo (@_anaredondo_) March 2, 2026