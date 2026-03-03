  • ESP
LA PAREJA DE JAVIER RUIZ FABULA CON UN INEXISTENTE ACOSO FÍSICO POR PARTE DEL REPORTERO

¡Menuda inventada! Sarah Santaolalla acusa a Vito Quiles de agredirla pero un vídeo deja por mentirosa a la activista política

El periodista sí que fue agredido a las puertas del Senado por parte de un mastuerzo con más de 100 kilos en canal

La inventada fue de órdago a la grande.

Sarah Santaolalla, que en la tarde del 2 de marzo de 2026 participó en una conferencia en el Senado sobre ‘Comunicación, violencia digital y feminismo’, quiso tener su momento de gloria.

Pero el montaje se le fue de las manos:

A la salida, en plena vía pública, el reportero Vito Quiles se acercó con su cámara para intentar preguntarle.

Sin embargo, la tertuliana y activista política se puso hecha un basilisco y acusó a Quiles de haberla agredido.

Minutos después, Santaolalla publicó en X un mensaje incendiario:

Hoy he sido agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones. Hoy ya se han traspasado todos los límites. Hoy ya no son insultos, son golpes. En cuanto salga del hospital iré a una comisaría a ampliar mi denuncia contra este acosador. No puedo más.

Adjuntó fotos con pulsera hospitalaria y su brazo, y recibió apoyo inmediato de perfiles progresistas como Pilar Bernabé o senadoras socialistas, que hablaron de «repulsa» ante la violencia contra mujeres.

Sin embargo, la realidad fue muy diferente a la que ella contó.

Tan burda fue la trola que se quiso largar la pareja de Javier Ruiz, que la realidad dejó claro que el único agredido resultó ser el propio Vito Quiles por parte de un sujeto con un peso superior a los 100 kilos:

Y los comentarios en redes fueron letales contra la propia Santaolalla:

Pese a demostrarse el gran bulo, Sarah Santaolalla subió varios vídeos donde trató de demostrar, infructuosamente de nuevo, que Vito Quiles la agredió:

