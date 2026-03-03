¡Menuda inventada! Sarah Santaolalla acusa a Vito Quiles de agredirla pero un vídeo deja por mentirosa a la activista política

La inventada fue de órdago a la grande.

Sarah Santaolalla, que en la tarde del 2 de marzo de 2026 participó en una conferencia en el Senado sobre ‘Comunicación, violencia digital y feminismo’, quiso tener su momento de gloria.

Pero el montaje se le fue de las manos:

A la salida, en plena vía pública, el reportero Vito Quiles se acercó con su cámara para intentar preguntarle.

Sin embargo, la tertuliana y activista política se puso hecha un basilisco y acusó a Quiles de haberla agredido.

Minutos después, Santaolalla publicó en X un mensaje incendiario:

Hoy he sido agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones. Hoy ya se han traspasado todos los límites. Hoy ya no son insultos, son golpes. En cuanto salga del hospital iré a una comisaría a ampliar mi denuncia contra este acosador. No puedo más.

Adjuntó fotos con pulsera hospitalaria y su brazo, y recibió apoyo inmediato de perfiles progresistas como Pilar Bernabé o senadoras socialistas, que hablaron de «repulsa» ante la violencia contra mujeres.

No puedo más. pic.twitter.com/ce5pG8fj3W — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) March 2, 2026

Sarah Santaolalla ha ido al hospital a ponerse una pulsera para fingir que Vito la ha agredido. Sabe que sus seguidores son retrasados, no hay más. pic.twitter.com/jy0PSQDZ9d — David Santos (@davidsantosvlog) March 2, 2026

Sin embargo, la realidad fue muy diferente a la que ella contó.

Tan burda fue la trola que se quiso largar la pareja de Javier Ruiz, que la realidad dejó claro que el único agredido resultó ser el propio Vito Quiles por parte de un sujeto con un peso superior a los 100 kilos:

🔴 #URGENTE | Un señor de 120 kilos me golpea y arrolla cuando vuelvo a pillar a Sarah Santaolalla en un acto pagado por el PSOE. Difundid masivamente, que no se salgan con la suya. pic.twitter.com/n5OxOtazzX — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) March 2, 2026

No han podido acabar conmigo rompiéndome los micrófonos, ni golpeándome, ni despreciándome en las salas de prensa. Ahora lo intentan con una denuncia falsa porque ya no saben qué más hacer. Adelante, me encargaré de que os caiga todo el peso de la ley y volveré a ganar. — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) March 3, 2026

Y los comentarios en redes fueron letales contra la propia Santaolalla:

En la sala del VAR se aprecia que hay contacto claro. Roja directa muy clara. pic.twitter.com/vI03hsiWnZ — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) March 2, 2026

Pues pon la denuncia, me parece muy bien. Ayer vimos todos el vídeo y el también fue agredido y su cámara.

A ver en qué queda esa demanda.

Sinceramente, a mi se me ha quedado claro que las feministas sois de cristal.

Yo la piel no la tengo tan fina. Hay personas con problemas… — Isabel (@MaraCapdevila4) March 2, 2026

Hola Sarah ¿Por qué no pones el video completo para que se vea la agresión? 😉 Lo tendrías muy fácil, pero en lugar de eso cuelgas dos fotogramas que no dicen nada Un saludo — Falacias Stop (@FalaciasStop) March 2, 2026

Es super gracioso escucharte gritando como una loca «me están pegando» ajjajajajajaja eres completamente repugnante pic.twitter.com/JGfMTYNw11 — Neo Despertado (@neodespertado) March 2, 2026

He tenido que fijarme que no era una cuenta parodia💀

¿Pero como puedes tener los ovarios de decir eso cuando está TODO grabado? https://t.co/6oZBmgINWq — RescueYou (@RescueYou247TW) March 2, 2026

Y el parte de lesiones? Anda y juega con tu muñeca propagandista del PSOE pic.twitter.com/0SyLPoDg7h — España Se EMPODERA (@elfachapatriota) March 2, 2026

Pese a demostrarse el gran bulo, Sarah Santaolalla subió varios vídeos donde trató de demostrar, infructuosamente de nuevo, que Vito Quiles la agredió: