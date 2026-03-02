Una turba de desquiciados del PSOE agrede a Vito Quiles al cazar a Sarah Santaolalla con Zapatero

Esta es la ‘libertad de prensa’ por la que tanto claman.

En cuanto un periodista pone en el escaparate las contradicciones de alguien como Sarah Santaolalla, la que siempre dice que nada tiene que ver con partido político alguno pero luego se retrata en actos del PSOE, es premiada por este y hasta acaba yendo en sus listas, ahí viene el enfado generalizado de ella y de su turba de seguidores.

Eso es lo que sucedió el pasado 27 de febrero de 2026 a Vito Quiles cuando en un acto de los socialistas de Getefe, ciudad madrileña donde gobierna la progre Sara Hernández, la de las suculentas comidas y regalos a costa del erario público, descubrió no solo a la pareja de Javier Ruiz, sino también a José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo que debía ser un acto discreto del PSOE en Getafe se convirtió en un espectáculo de intolerancia intolerable: una horda de fanáticos socialistas agredió al periodista Vito Quiles y a su cámara cuando este sorprendió a la controvertida Sarah Santaolalla departiendo con el expresidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011.

Empujones, insultos y una lluvia de improperios mientras el reportero intentaba ejercer su derecho a preguntar. ¿El detonante? La presencia incómoda de Quiles, que llevaba semanas denunciando que Santaolalla cobra de RTVE —dinero público— mientras actúa como altavoz oficioso del sanchismo. El PSOE, fiel a su tradición, responde con violencia en vez de con argumentos.

Las imágenes, que ya circulan como la pólvora en redes y que Quiles ha difundido en su cuenta de X, son demoledoras: un grupo enfurecido se abalanza sobre el reportero y su compañero, con empujones, gritos de «fuera fascistas de nuestro barrio» y amenazas varias.

Todo porque Quiles osó preguntar por los pagos que Santaolalla recibe de RTVE y por sus vínculos cada vez más estrechos con el aparato del PSOE. Recordemos que la tertuliana, presentada como «independiente» en la pública, ha sido vista en múltiples actos socialistas y ahora aparece codeándose con el expresidente que tanto defiende el relato oficial.

A pesar de la tensión, Quiles no se achicó ante la turba de charos y jubilados extremistas que le agredieron sin motivo mientras ejercía su labor informativa. Y no es la primera vez que el entorno sanchista recurre a la intimidación física contra periodistas incómodos.