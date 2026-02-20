  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

EN 'MAÑANEROS 360' (TVE)

Javier Ruiz difunde otro bulo: manipula una imagen de Vito Quiles y acusa al reportero de hacer un saludo nazi

El presentador al servicio del sanchismo utiliza la televisión pública para hacer propaganda

Javier Ruiz en &#039;Mañaneros 360&#039; (TVE)
Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' (TVE) PD
Archivado en: Gabriel Rufián | Javier Ruiz | Periodismo | RTVE | Televisión | Vito Quiles

Más información

Gabriel Rufián y Bertrand Ndongo.

Gabriel Rufián se envalentona en su acto de la nueva izquierda y acusa falsamente a Bertrand Ndongo de haberle agredido

Lo hicieron de nuevo.

Javier Ruiz, presentador de ‘Mañaneros 360’ (TVE) y estrella de la televisión pública, volvió a mostrar su sesgo ideológico y escasa credibilidad al colar en directo una burda manipulación contra el reportero Vito Quiles.

En plena emisión, el programa mostró una imagen recortada del reportero con el brazo extendido, acusándole sin pudor de realizar un saludo nazi a las puertas del acto de Gabriel Rufián. Lo que Ruiz presentó era, en realidad, una edición tramposa. La televisión pública cortó deliberadamente la mano de Quiles para ocultar que el gesto consistía simplemente en mostrar dos dedos, el clásico símbolo de la victoria, dirigido a algunos seguidores o personas presentes en el lugar.

El propio Vito Quiles respondió al instante en sus redes sociales, publicando la secuencia completa sin recortes donde queda meridianamente claro el engaño. «¡Nuevo bulo de Javier Ruiz en RTVE! Me acusan de hacer el saludo nazi recortando la imagen y sin mostrar que solo estaba enseñando dos dedos. Este programa de manipulación lo pagamos todos», denunció Quiles.

Montaje obsceno de TVE

Cuentas independientes y miles de usuarios en X han calificado el montaje de «obsceno» y «grosero», recordando que se trata de RTVE, la televisión pública que todos los españoles financiamos con nuestros impuestos, sin olvidar que este altavoz del sanchismo nos cuesta más de 1.000 millones de euros anuales de presupuesto que salen directamente del bolsillo de los contribuyentes.

Esto demuestra una vez más el uso partidista de los medios públicos por parte del Gobierno de Sánchez. Ruiz, un «sicario mediático» del PSOE, recurre a estas tácticas desesperadas para deslegitimar a voces críticas como Quiles, que no duda en confrontar a la izquierda en la calle y en sus coberturas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TELEVISORES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]