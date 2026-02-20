Javier Ruiz difunde otro bulo: manipula una imagen de Vito Quiles y acusa al reportero de hacer un saludo nazi

Lo hicieron de nuevo.

Javier Ruiz, presentador de ‘Mañaneros 360’ (TVE) y estrella de la televisión pública, volvió a mostrar su sesgo ideológico y escasa credibilidad al colar en directo una burda manipulación contra el reportero Vito Quiles.

En plena emisión, el programa mostró una imagen recortada del reportero con el brazo extendido, acusándole sin pudor de realizar un saludo nazi a las puertas del acto de Gabriel Rufián. Lo que Ruiz presentó era, en realidad, una edición tramposa. La televisión pública cortó deliberadamente la mano de Quiles para ocultar que el gesto consistía simplemente en mostrar dos dedos, el clásico símbolo de la victoria, dirigido a algunos seguidores o personas presentes en el lugar.

El propio Vito Quiles respondió al instante en sus redes sociales, publicando la secuencia completa sin recortes donde queda meridianamente claro el engaño. «¡Nuevo bulo de Javier Ruiz en RTVE! Me acusan de hacer el saludo nazi recortando la imagen y sin mostrar que solo estaba enseñando dos dedos. Este programa de manipulación lo pagamos todos», denunció Quiles.

Montaje obsceno de TVE

Cuentas independientes y miles de usuarios en X han calificado el montaje de «obsceno» y «grosero», recordando que se trata de RTVE, la televisión pública que todos los españoles financiamos con nuestros impuestos, sin olvidar que este altavoz del sanchismo nos cuesta más de 1.000 millones de euros anuales de presupuesto que salen directamente del bolsillo de los contribuyentes.

Esto demuestra una vez más el uso partidista de los medios públicos por parte del Gobierno de Sánchez. Ruiz, un «sicario mediático» del PSOE, recurre a estas tácticas desesperadas para deslegitimar a voces críticas como Quiles, que no duda en confrontar a la izquierda en la calle y en sus coberturas.

La desinformación y manipulación de TVE es ya del estilo de la televisión cubana. Es Sugar Daddy Javier Ruiz y Sarah Santaolalla acusan a Vito Quiles de hacer el saludo nazi, cuando como se ve en la foto hace la “v” de Victoria. Está gente nos está estafando.

Basura mediática. pic.twitter.com/xa5EVVT5tm — Jose Libertad Ley (@hispaniaenlucha) February 19, 2026

Lo de Javier Ruiz cobrando 4.000€/mes de nuestro dinero por esparcir MENTIRAS, tiene que estar penado con cárcel y cerrar INMEDIATAMENTE TVE Dice que Vito Quiles esta haciendo el saludo «NAZI» y se ve perfectamente que NO es así. pic.twitter.com/Z0LNSEJTz9 — Anonymous Tabarnia 🃏 (@Anonymous_TA) February 19, 2026