Isabel Pardo de Vera pone a rabiar a su propia hermana con este golpe que nadie vio venir

El amor de una hermana es incomparable, bien lo saben las Pardo de Vera.

Ana, la mayor, ha salido a defender con uñas y dientes a Isabel, expresidenta de Adif, salpicada de lleno por el escándalo de las mascarillas.

La periodista protagonizó hace dos años una gran bronca en el plató de ‘Todo es mentira’ (Cuatro) cuando la diputada popular, Ana Vázquez, le dio de bruces contra la realidad al recordarle la declaración de la ingeniera en el caso Ábalos.

La doble moral de la izquierda que tiene carta blanca para opinar de lo ajeno pero cuando le tocan lo suyo… ¡La que lían!

“¡No te atrevas a decir que mi hermana hizo algo ilegal ¡No te atrevas! ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué tiene que ver el puesto de mi hermana y que haya declarado como testigo en un caso de corrupción porque su jefe le mandó que comprara esas mascarillas?”, así de alterada respondió la periodista a la diputada del PP.

Así reaccionó la seudoperiodista de izquierdas Ana Pardo de Vera cuando Ana Belén Vázquez, secretaria de Interior del PP, mencionó la participación de su hermana Isabel en el caso PSOE (también conocido como caso Koldo): «Eso es juego sucio. No te atrevas a decir que hizo algo… pic.twitter.com/TmGfndzs4X — Vloonk (@vloonk) April 11, 2025

Dos años más tarde, la expresidenta de Adif declaró ante el Supremo y negó haber influido en la contratación de Jésica, la que fuera ‘amiga especial’ de Ábalos. Según su versión, su papel se limitó a reenviar un currículum, sin dar órdenes ni imponer decisiones. «Yo nunca lo transmití como una exigencia, lo que hice fue ‘ha llegado este cv de parte del gabinete del ministro, tu lo consideras y nada más’, sin más importancia», señaló.

Entrevista para OKDiario

Un día después de su declaración, la ‘hermanísima’ sorprendió ofreciendo una entrevista exclusiva para OKDiario, uno de esos medios que Ana tacha como ‘pseudomedio’.

Qué gracia le habrá hecho a la hermana, la periodista que reparte carnets y sienta cátedra, que dé su entrevista a lo que la Sister considera un pseudo medio. https://t.co/N0fX4oH6Xw — Joan Guirado (@joanguirado) April 15, 2026

No sabemos cómo habrá sentado la noticia a la periodista que, después de sacar las garras cuando le tocan a su hermana al más puro estilo Belén Esteban y su ‘ma-to’, la que fuera expresidenta de Adif, responde así.

Seguro que esto amargó el desayuno de la mañana a la tertuliana favorita de la izquierda.