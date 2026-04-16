  • ESP
    España América
Periodismo

Isabel Pardo de Vera pone a rabiar a su propia hermana con este golpe que nadie vio venir

Archivado en: Ana Pardo de Vera | Isabel Pardo de Vera | José Luis Ábalos | Periodismo

Más información

Pardo de Vera revela en el Supremo el acceso libre de Aldama y Koldo al despacho de Ábalos

Pardo de Vera revela en el Supremo el acceso libre de Aldama y Koldo al despacho de Ábalos

El amor de una hermana es incomparable, bien lo saben las Pardo de Vera.

Ana, la mayor, ha salido a defender con uñas y dientes a Isabel, expresidenta de Adif, salpicada de lleno por el escándalo de las mascarillas.

La periodista protagonizó hace dos años una gran bronca en el plató de ‘Todo es mentira’ (Cuatro) cuando la diputada popular, Ana Vázquez, le dio de bruces contra la realidad al recordarle la declaración de la ingeniera en el caso Ábalos.

La doble moral de la izquierda que tiene carta blanca para opinar de lo ajeno pero cuando le tocan lo suyo… ¡La que lían!

“¡No te atrevas a decir que mi hermana hizo algo ilegal ¡No te atrevas! ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué tiene que ver el puesto de mi hermana y que haya declarado como testigo en un caso de corrupción porque su jefe le mandó que comprara esas mascarillas?”, así de alterada respondió la periodista a la diputada del PP.

Dos años más tarde, la expresidenta de Adif declaró ante el Supremo y negó haber influido en la contratación de Jésica, la que fuera ‘amiga especial’ de Ábalos. Según su versión, su papel se limitó a reenviar un currículum, sin dar órdenes ni imponer decisiones. «Yo nunca lo transmití como una exigencia, lo que hice fue ‘ha llegado este cv de parte del gabinete del ministro, tu lo consideras y nada más’, sin más importancia», señaló.

Entrevista para OKDiario

Un día después de su declaración, la ‘hermanísima’ sorprendió ofreciendo una entrevista exclusiva para OKDiario, uno de esos medios que Ana tacha como ‘pseudomedio’.

No sabemos cómo habrá sentado la noticia a la periodista que, después de sacar las garras cuando le tocan a su hermana al más puro estilo Belén Esteban y su ‘ma-to’, la que fuera expresidenta de Adif, responde así.

Seguro que esto amargó el desayuno de la mañana a la tertuliana favorita de la izquierda.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CLIMATIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]