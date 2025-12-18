Óscar Puente pretende censurar en TVE al economista José Carlos Díez y este no se calla: «Pago tu sueldo y el de los golfos de tu ministerio»

Se puso como el bicho del pantano.

Pero en esta ocasión, como en otras tantas, el ministro de Transportes, el ‘locuaz’ Óscar Puente, se ha estrellado contra un buen muro de hormigón.

Todo empezó con una intervención de José Carlos Díez en el Canal 24 Horas de TVE donde puso en solfa la medida estrella de Pedro Sánchez, la del abono transporte universal.

Para el economista, el anuncio hecho por el inquilino de La Moncloa dejaba bien a las claras la debilidad en la que se encuentra el Ejecutivo del PSOE. Asimismo, no entendió por qué se dejaba fuera de ese abono a la alta velocidad ferroviaria:

Bueno, dejar la alta velocidad fuera, que es donde hay más presión de problemas de puntualidad, de trenes. Ha ido el ministro a China a comprar trenes porque no hay trenes. Los españoles que iban a entregarse no se entregan y el gobierno quiere entrar en esa empresa pública que no sabe entregar trenes. O sea, todo mucho lío, pero bueno, no creo que sea una medida, como tú dices, para presentar en un año de mitad de legislatura y como medida estrella para el año que viene. No tiene presupuestos, está en una situación política de mucha debilidad y que presente una medida tan floja, pues también es una señal de debilidad del gobierno. Cualquier medida más compleja debería ir al Parlamento y él en este momento la realidad es que no tiene apoyos parlamentarios.

José Carlos Díez (@josecdiez), economista, sobre el abono anunciado hoy por Sánchez: «No tiene presupuestos, está en una situación política de mucha debilidad y que presente una medida tan floja es una señal de debilidad del Gobierno» ▶#Canal24horas: https://t.co/0Ix6dDsBAd pic.twitter.com/J4kmswTo2h — RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 15, 2025

Puente, que tiene en las redes sociales más peligro que un mono con una cuchilla de afeitar, saltó como un poseso:

Cuando escucho decir que TVE está al servicio del gobierno y veo un programa con estos dos… https://t.co/0Dh6cIVFAr — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 16, 2025

A lo que José Carlos Díez no se arrugó y contestó con contundencia al charlatán ministerial: