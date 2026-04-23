Griso y sus tertulianos, a carcajadas con la abogada del PSOE: «Parece un sketch, una mezcla de pena y bochorno»

Esperpento en los juzgados.

La letrada del PSOE en el caso Kitchen ha despertado las risas de la presentadora y los colaboradores de Espejo Público por su interrogatorio al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

La abogada, en lugar de enfocar sus preguntas sobre el caso y la implicación o no del popular en la causa, prefirió actuar como una comisaria política, siguiendo unas líneas que parecen enviadas directamente desde Ferraz para intentar llevarlo al terreno partidista e implicar de alguna forma al PP actual. Todo ello, en lugar de complicar al testigo, le facilitó la vida, señaló Rubén Amón.

En este sentido, en la mesa han destacado que le hayan preguntado si las ya famosas iniciales «M. Rajoy» corresponden con su nombre. Él ha respondido, muy a su estilo, que se llama Mariano Rajoy y que cada uno le puede llamar como quiera.

También han recordado cómo Elisa Beni desmontó el bulo que la izquierda lleva repitiendo desde hace más de una década sobre el famoso «M. Rajoy», ya que en la propia sentencia se detalla que se trata del expresidente.

Afearon que mezclara la Gürtel con la Kitchen cuando el juicio trata sobre el presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y no sobre la financiación irregular de los populares, que ya fue juzgada.

Por todo esto, las críticas y burlas hacia la abogada sanchista se desataron en el plató cuando Susanna Griso pidió a los presentes su opinión sincera sobre la actuación de la letrada.

Marta García Aller fue contundente al considerar que parecía un «sketch» y que tanto Rajoy como María Dolores de Cospedal estuvieron cómodos y «atónitos ante la baja calidad del interrogatorio».

Gema López tampoco se cortó al considerar que lo que presenciaban produce «una mezcla entre pena y bochorno», que, al final, «están reprobando más a la abogada que a la persona a la que está interrogando» y que el esperpento es tal que cuesta identificar lo que está ocurriendo.

Hasta Griso se sumó a la broma, al considerar que en una entrevista televisiva se «apretaría» más a los testigos.

Finalmente, la intervención de Iñako Díaz-Guerra desató las carcajadas al comparar a la abogada con Raúl Cimas.