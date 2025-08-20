Un psiquiatra lanza un aviso sobre el aspecto deteriorado de Sánchez: «Podría tener un trastorno…»

Las últimas apariciones públicas de Pedro Sánchez han encendido las alarmas.

Si comparamos las imágenes del presidente del Gobierno de hace unos años a la actualidad, se percibe un notable cambio físico, con el rostro desencajado y la cara más delgada, algunos usuarios en redes sociales apuntan a una posible enfermedad.

El socialista está bajo la lupa y se le avecinan unos meses complicados con su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, en la cuerda floja. Sumado a un Gobierno desgastado y al descontento de la sociedad española. Es una realidad que el líder del Ejecutivo no puede dar un solo paso por la calle sin recibir abucheos e insultos.

Ricardo Gómez Díez, experto en reputación de líderes y comunicación, analiza el cambio físico del marido de Begoña y los motivos detrás de su visible desgaste.

El especialista sitúa en 2023, antes de las elecciones del 23J, el inicio del deterioro en la imagen del presidente:

“Cuando empezamos a ver a Sánchez sufrir y transmitir esa imagen, no tanto en la delgadez sino en la mirada, que reflejaba estrés y ansiedad, fue cuando percibió por primera vez que podía perder el Gobierno”.

Las imágenes muestran una clara debilitación en la imagen del amo del PSOE, cuyo aspecto aparece desmejorado, con una notable delgadez en su cuerpo, especialmente visible en un rostro con facciones más marcadas.

El cabello del presidente socialista también ha cambiado, presentando numerosas canas que completan una imagen muy comentada en redes, especialmente en comparación con sus primeros meses como presidente.

Gómez destaca que, en parte, el sufrimiento visible en el rostro de Sánchez en sus últimas apariciones “se está haciendo a propósito” desde el PSOE para reflejar ese desgaste.

“No se intenta ocultar, al contrario, con los hoyuelos y el maquillaje en la rueda de prensa tras la dimisión de Cerdán se buscó resaltarlo”.

La mirada de Sánchez, que según Gómez es un elemento clave en la comunicación, se percibe ahora como !una mirada perdida, a veces fija en una persona o cámara, que transmite cierto odio hacia quien pueda hacerle perder el poder”.

En cuanto al desgaste físico, los especialistas señalan principalmente el cabello.

“El deterioro progresivo se observa en las canas, que es un proceso degenerativo pero se acentúa con un estrés crónico”.

Además, la pérdida de peso responde a un cuadro ansioso, bastante claro.

“ Es probable que tenga un tratamiento médico para mantener el sueño”.

“Si Sánchez aguanta los próximos dos años, veremos un deterioro aún mayor. El límite físico y psicológico puede llevarlo a un estado muy deteriorado”.

“Esto lo conducirá a una situación límite en lo psicológico”, concluye el experto.

Las imágenes de Sánchez en su visita a Orense y León, provincias afectadas por la ola de incendios, han causado un enorme revuelo. ¿Qué le pasa a Sánchez?

El Dr. José Carlos Fuertes, médico psiquiatra, analizó lo que podría estar pasando en la salud del presidente del Gobierno en ‘Espejo Público’ (Antena 3).

“Da la impresión de que está muy estresado, de que tiene una sensación de inquietud psicomotora”, comentó el Doctor. “Tiene la mirada perdida y presenta constantes movimientos en su cara”, incidió Fuertes, quien aseguró que pasar una situación de ansiedad e incluso de depresión “es lógico, teniendo en cuenta todo lo que tiene encima, el otoño tan caliente que le viene, las acusaciones, todo lo que está cayendo en el partido, etc.”.

“Forma parte de su labor política. Los políticos no tienen trabajos cómodos y tienen que asumirlo porque tienen que dar la cara en situaciones extremas, otra cosa es que las situaciones extremas sean tantas, que desborden a este señor«.

“A mí me parece, con todo el respeto, que Sánchez está angustiado, que podría tener un trastorno de ansiedad. No sería nada extraño que tenga que recibir ayuda psicológica y eso no implica que esté desvariado, ni que sea un enfermo gravísimo”, concluía el doctor.