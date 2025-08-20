El ‘Financial Times’ lleva a su portada el escándalo de Begoña Gómez y la corrupción que acogota a Sánchez

Ver la cara de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en portada del Financial Times no es precisamente el sueño de cualquier presidente del Gobierno.

A día de hoy, 20 de agosto de 2025, el diario económico más influyente del mundo ha hecho lo que parecía impensable: llevar a primera plana internacional el escándalo de corrupción que envuelve al núcleo familiar del líder socialista.

Con la imputación de un quinto delito —malversación de fondos públicos— para la esposa de Sánchez, el eco mediático no solo ha cruzado los Pirineos, sino que ha saltado océanos, transformando un caso doméstico en una crisis reputacional global para España.

La presión judicial sobre Begoña Gómez no es menor: ya figuraba como investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y usurpación de funciones. Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid añade la malversación a la lista y fija su citación como investigada para el 11 de septiembre.

El asunto —que incluye cartas de recomendación presuntamente favorables al empresario Juan Carlos Barrabés para obtener contratos públicos por valor de más de 10 millones de euros— ha convertido lo que el propio Sánchez calificaba como “campaña de difamación” en un terremoto político cuya magnitud trasciende fronteras.

De ‘el lindo Pedro’ a ‘Tricky Peter’: la metamorfosis mediática

El cambio en la percepción internacional es evidente. Si antaño la prensa extranjera veía en Sánchez una figura carismática, ahora el apodo anglosajón que más circula es “Tricky Peter”, reminiscencia nada casual del célebre “Tricky Dick” Nixon estadounidense. La ironía no se le escapa ni al Financial Times ni a otros grandes cabeceras europeas y británicas, que han pasado en pocos meses de destacar el estilo cosmopolita del presidente español a retratarlo como un político acorralado por los escándalos propios y ajenos.

El artículo demoledor publicado por el Financial Times, bajo el título “Pedro Sánchez lucha por su vida política”, traza un paralelismo entre el ascenso humilde del líder socialista —cuando recorría España en su Peugeot 407 buscando apoyos tras su dimisión como secretario general— y su situación actual, aislado internacionalmente y cercado por la corrupción que afecta tanto al PSOE como a su entorno más próximo. No faltan las referencias sarcásticas al llamado “triángulo tóxico” formado por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García —todos ellos colaboradores directos— ni tampoco a la célebre “banda del Peugeot”, apodo con el que la oposición ridiculiza ahora al círculo sanchista.

La oposición carga y la prensa internacional amplifica

La reacción política en España ha sido inmediata. El Partido Popular y Vox han redoblado sus peticiones de dimisión y han encontrado en los titulares internacionales una inesperada munición contra La Moncloa. Pero lo que realmente preocupa en los despachos gubernamentales no es tanto la crítica interna —habitual en tiempos convulsos— sino cómo afecta esto a la imagen exterior del país.

El escándalo ya ha tenido repercusiones diplomáticas: varios socios europeos miran con recelo las explicaciones oficiales procedentes desde Madrid.

Las agencias internacionales recogen con detalle cada nuevo episodio judicial, subrayando cómo España ha pasado en cuestión de meses del liderazgo progresista en Europa a protagonizar una crisis institucional comparable a las vividas por Italia o Grecia en sus peores años.

Los informes recientes sobre corrupción en España han sido destacados por medios extranjeros como The Times o Le Monde, que recalcan el deterioro acelerado del prestigio político español.

Cronología rápida del caso Begoña Gómez

Para entender cómo se ha llegado hasta aquí, conviene repasar los principales hitos judiciales:

Abril 2024: Denuncia inicial contra Begoña Gómez por parte de Manos Limpias por presunto tráfico de influencias y corrupción privada. Mayo-junio 2024: Apertura formal de diligencias e inicio del efecto dominó mediático y político. Julio 2024: Primera comparecencia ante el juez; Gómez opta por guardar silencio. Agosto 2025: Imputación adicional por malversación; citación judicial para septiembre.

Mientras tanto, el entorno presidencial tampoco queda indemne. Santos Cerdán, hasta hace poco número tres del PSOE, permanece encarcelado preventivamente bajo sospecha de cohecho y organización criminal. La propia familia política del presidente se ve salpicada por informaciones tan rocambolescas como las relacionadas con negocios ilícitos vinculados al pasado empresarial del suegro de Sánchez —un asunto explotado sin pudor tanto por rivales políticos como por tabloides internacionales.

Consecuencias políticas e internacionales

El impacto sobre Pedro Sánchez es múltiple:

Su liderazgo dentro del PSOE se tambalea ante la presión mediática y judicial.

El clima parlamentario se ha crispado; la oposición pide nuevas elecciones y acusa abiertamente al Ejecutivo de falta de transparencia.

En Europa, algunos aliados socialdemócratas mantienen las distancias hasta ver cómo evoluciona el proceso.

España corre riesgo real de perder peso e influencia en organismos internacionales si persiste esta imagen deteriorada.

Pero donde más duele es en la percepción ciudadana: sondeos recientes reflejan una caída abrupta en la popularidad presidencial y un aumento significativo en el voto indeciso o contrario al partido socialista.

Curiosidades, datos llamativos y algún guiño

No deja indiferente que uno de los motes más repetidos para Pedro Sánchez fuera hasta hace poco “el lindo Pedro”, mientras ahora “Tricky Peter” o incluso “Don Teflón” (por su capacidad para esquivar escándalos) copen columnas enteras fuera de nuestras fronteras.

El caso ha revivido viejos fantasmas mediáticos: desde los negocios familiares hasta las anécdotas sobre aquel Peugeot 407 con el que Sánchez recorría media España buscando redención política.

El Financial Times destaca con sorna cómo los mismos atributos que catapultaron a Sánchez al poder (resiliencia, audacia comunicativa) pueden convertirse ahora en lastres si no logra reconducir una crisis que amenaza con engullirlo políticamente.

Las redes sociales han rebautizado irónicamente al círculo presidencial como “la banda del Peugeot”, mientras memes sobre cartas recomendadas circulan con una velocidad solo comparable al avance judicial del caso.

En definitiva, pocas veces un asunto nacional había generado tal unanimidad mediática fuera: España está bajo lupa y Pedro Sánchez obligado a demostrar si aún queda algo del político resiliente que sedujo primero al PSOE… y luego a media Europa.