¿Cuál es la enfermedad de Sánchez?

La salud de Pedro Sánchez ha saltado por los aires. Lo que muchos intuían por su aspecto demacrado, ojeras permanentes y cansancio visible en las últimas apariciones públicas ya tiene nombre: una dolencia cardiovascular que, según la exclusiva de ‘Libertad Digital’, le obliga a revisiones frecuentes y discretas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid desde hace meses.

Fuentes de «toda solvencia» citadas por el medio aseguran que el presidente padece una afección cardiaca que podría derivar en eventos graves como trombosis o infarto. Se habla de un paciente «hipocondriaco y obsesionado con su estado de salud», que acude a horas intempestivas para evitar cámaras, sometido a pruebas diagnósticas (incluido TAC helicoidal para chequear arterias coronarias) y atendido por el equipo del prestigioso cardiólogo José Luis Zamorano, jefe de Cardiología del centro.

El Gobierno ha salido en tromba a desmentir: «Obviamente, no. De hecho lo desmiento», ha dicho la Secretaría de Estado de Comunicación. Félix Bolaños, en la sesión de control al Gobierno de este 25 de febrero de 2026, ha ido más lejos: ha acusado al PP de «bajeza moral» por airear el tema.

Pero el PP no se ha callado: Cayetana Álvarez de Toledo ha lanzado la pregunta directa al ministro de la Presidencia: «¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? ¿Presumen de transparencia? Desclasifiquen su historial médico». Bolaños ha respondido con indignación, pero no ha aclarado nada concreto.¿Por qué tanto secretismo si no hay nada?

El deterioro físico de Sánchez es innegable: de 2018 a 2026, fotos comparativas muestran un envejecimiento acelerado, pérdida de masa muscular y palidez que muchos vinculan al estrés crónico, las derrotas electorales, las tramas de corrupción (Koldo, Delorme, mascarillas) y la tensión permanente que genera su estilo de confrontación total.

VOX y PP tienen claro que si Sánchez obliga a desclasificar el 23-F por «deuda histórica», ¿por qué oculta su historial médico? ¿Está Sánchez realmente enfermo o es otra cortina de humo para victimizarse? El tiempo (y quizás un parte médico oficial) lo dirá. De momento, el presidente comparece en el Congreso con cara de circunstancias mientras el PP aprieta: desclasifiquen todo, empezando por lo suyo.

