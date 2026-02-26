Si el Gobierno lo permite

El lento apagón de la Unión Europea

Hoy hablamos del lento apagón de Europa.

Un proceso silencioso, pero cada vez más evidente, que está dejando a la Unión Europea sin rumbo estratégico y sin peso real en la escena internacional. Mientras otros bloques refuerzan su posición, Europa se enreda en su propia burocracia. La Estados Unidos ya lo ha dejado por escrito en su Estrategia de Seguridad Nacional: ve a la UE como un rival debilitado, atrapado por el exceso de regulación y la falta de liderazgo político. Altos funcionarios europeos reconocen una realidad incómoda. Una Unión que avanza sin dirección clara. Dirigentes que no interpretan bien los cambios geopolíticos. Y una incapacidad creciente para reaccionar a las señales de alarma externas. El caso del acuerdo comercial con Mercosur es el ejemplo perfecto.

La Comisión Europea lo negocia y lo firma. El Parlamento Europeo lo tumba. Europa discute consigo misma mientras sus competidores actúan. Falta una estrategia común. Sobra división política. Y la respuesta ante los grandes desafíos globales es lenta, débil e incoherente.

Por eso cada vez más analistas hablan de un apagón progresivo. No un colapso repentino, sino una pérdida gradual de influencia, de capacidad de decisión y de credibilidad internacional.

Europa no se apaga de golpe. Se apaga mientras debate. Se apaga mientras regula. Se apaga mientras mira hacia otro lado.

