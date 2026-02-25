Víctor de Aldama vuelve a la carga contra Ángel Víctor Torres: «¡Es usted un sinvergüenza!»

La cosa pinta fea para Ángel Víctor Torres.

El diario ‘El Español‘, con el periodista Jorge Calabrés a la cabeza, sigue filetando los mensajes de whatsapp del teléfono móvil de Koldo García.

Y la nueva entrega de este 25 de febrero de 2026 pone al titular de Política Territorial del Gobierno Sánchez un poco más contra las cuerdas.

El 15 de junio de 2021, mientras el exasesor de José Luis Ábalos reservaba vía Airbnb un piso en Tetuán para «reunión» con prostitutas a la que asistiría el exministro— Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, hoy ministro de Política Territorial y hombre fuerte de Pedro Sánchez, se reunía con Ábalos en Madrid. Al día siguiente, nueva cita en el despacho oficial.

Esto ha motivado unas declaraciones contundentes del empresario Víctor de Aldama que dejan al ministro socialista con un escaso margen de maniobra:

No sé qué opinará el señor Ángel Víctor Torres ahora de lo que ha salido, o qué tiene que decir sobre la declaración que hizo corriendo otra vez más, diciendo que él no había tenido la cena, y luego se demostró que había tenido la cena, que habían mandado la licitación mucho antes de que fuera concedida, y de que el día de la cena hablaron de la licitación, y se le concedió la licitación a este empresario que ha dicho ‘El Español’.

Acusó al ministro de estar en mitad de todos los fangos que acucian al Ejecutivo de Pedro Sánchez:

Por lo tanto, señor ministro, no sé qué va a hacer, ¿va a dimitir? ¡Ah, no, que estará, me imagino, pidiendo los certificados, a las aerolíneas, para la segunda publicación que ha salido de las señoritas! Mire, perdón, usted decía en un informe de la UCO que se pavoneaba de que no habían salido señoritas ni obras públicas. Pues ahora han salido señoritas y obras públicas. No sé qué vamos a hacer con usted, la verdad, porque con esa carita que tiene, que va de bueno, de víctima, que parece que no ha roto un plato, y está en el meollo de todas las salsas.

Aldama, claramente desatado, ya se lanzó a destrozar al político del PSOE:

Yo todavía no he hablado de muchísimas cosas, de usted, de sus visitas al ministerio, de las veces que llamaba a Koldo, que según usted, lo conocía de pasada, como todos vosotros. Pero bueno, que habrá que empezar a hablar, a lo mejor, de todas estas cosas, porque yo creo que usted ya o dimite o debería estar imputado, ¿vale? Porque usted es un sinvergüenza. Me puede denunciar, por lo que acabo de decir, un sinvergüenza. No presunto, un sinvergüenza, ¿vale?

Ironizó con la nueva cortina de humo del Gobierno Sánchez, la de la desclasificación de los papeles del 23-F:

Me parece de risa todo esto, también hoy sacando lo del 23-F, lo que los españoles quieren saber, más que lo del 23-F, que ya muchos han muerto, a muchos se les ha olvidado, y otros, sinceramente, no les importa. Lo que la gente quiere saber son los viajes en el Falcon, por qué el hermano del presidente estaba en Moncloa viviendo. Bueno, muchas cosas que no tienen nada que ver con el 23-F, pero bueno, que parece ser que son cortinas de humo que tenéis que sacar, para toda la mierda que hay alrededor, y que os involucra en todas estas tramas, toda esta corrupción, todos los chantajes y sobornos a empresarios como yo, que habéis hecho, que habéis intentado destrozarnos la vida, pero bueno, que vamos a seguir, que vamos a seguir luchando, que vamos a seguir adelante, y que vamos a seguir dando fuerte hasta que este gobierno caiga, y como dije anteriormente, en su momento, el señor Sánchez esté en la cárcel y viva lo que yo he vivido, lo que vosotros me habéis hecho vivir.

Y volvió a exigirle explicaciones sobre el turbio asunto de las señoritas y las obras públicas: