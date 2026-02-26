Fue una de las noticias del día.
El mediodía del 25 de febrero de 2026 la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, anunciaba su intención de ponerse de perfil y no presentarse a las elecciones generales de 2027.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que compareció ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno celebrado en Peñalara, se mostró así de contundente:
Con respecto a Yolanda Díaz, lo veníamos advirtiendo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, acabará en el PSOE. Y será una persona que quizás no sea candidata por Sumar, pero acabará en el PSOE, como ya lo ha hecho en por lo menos dos ocasiones.
Recalcó que la política de Sumar siempre ha terminado por hundir los diferentes partidos en los que ha estado:
Es su modo de operar. Llega un partido, se pone al frente, lo vacía, lo destroza y salta a otro. Así que yo lo único que le puedo pedir es que se dé prisa en meterse en el PSOE y que lo termine de hundir, por favor.
Lo cierto es que la trayectoria de Yolanda Díaz en los diferentes partidos en los que ha militado siempre ha acabado de la peor manera para la política de Fene (La Coruña).
- Salida de Izquierda Unida: Se dio de baja formalmente en octubre de 2019 por discrepancias durante las negociaciones fallidas para la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones de abril 2019. Además criticó que Alberto Garzón apoyase una investidura del PSOE sin entrar en el Gobierno, algo que Díaz veía como insuficiente o poco ambicioso.
- Distanciamiento y abandono de En Marea: No hubo una «salida» formal suya, pero el proyecto se fracturó internamente por luchas de poder, acusaciones de «pucherazo» en primarias y diferencias entre las diferentes facciones.
- Ruptura con Unidas Podemos: Culminó en diciembre 2023, cuando los diputados de Podemos abandonaron el grupo parlamentario de Sumar y pasaron al Grupo Mixto. Díaz impulsó Sumar como un proyecto personalista y transversal (menos partidista), mientras Podemos defendía un rol protagonista y orgánico fuerte para el partido. Hubo disputas por carteras ministeriales, listas electorales y visibilidad. La ruptura fue muy pública y dura, con acusaciones mutuas de traición y filtraciones.
- Dimisión de la coordinación de Sumar: Se produjo tras las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024. Sumar obtuvo solo 3 escaños, lo que
motivó críticas internas fuertes de IU y Más Madrid por la gestión de la campaña. Ahora, el 25 de febrero de 2026, anunció que no sería cabeza de cartel a las elecciones generales de 2027.