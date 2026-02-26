La tronchante propuesta de Ayuso a Yolanda Díaz: «Que se dé prisa para meterse en el PSOE y lo termine de hundir»

Fue una de las noticias del día.

El mediodía del 25 de febrero de 2026 la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, anunciaba su intención de ponerse de perfil y no presentarse a las elecciones generales de 2027.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que compareció ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno celebrado en Peñalara, se mostró así de contundente:

Con respecto a Yolanda Díaz, lo veníamos advirtiendo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, acabará en el PSOE. Y será una persona que quizás no sea candidata por Sumar, pero acabará en el PSOE, como ya lo ha hecho en por lo menos dos ocasiones.

Recalcó que la política de Sumar siempre ha terminado por hundir los diferentes partidos en los que ha estado:

Es su modo de operar. Llega un partido, se pone al frente, lo vacía, lo destroza y salta a otro. Así que yo lo único que le puedo pedir es que se dé prisa en meterse en el PSOE y que lo termine de hundir, por favor.

Lo cierto es que la trayectoria de Yolanda Díaz en los diferentes partidos en los que ha militado siempre ha acabado de la peor manera para la política de Fene (La Coruña).