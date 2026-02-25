Pilar Rahola deja ojiplático a Risto Mejide con un inesperado guiño a Santiago Abascal

Fallo en Matrix.

O, mejor dicho, en el universo independentista.

Y de paso en el programa de Risto Mejide donde su presentador aún debe estar buscando razones que expliquen el ‘fenómeno paranormal’ vivido en directo en la jornada del 24 de febrero de 2026,

En pleno plató de ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro), Pilar Rahola soltó un frase que nadie esperaba: un guiño velado, pero clarísimo, a Santiago Abascal y VOX que dejó al publicista con cara de «no me lo creo».

La exdiputada de ERC, habitual defensora del procés y crítica feroz con la derecha, sorprendió al soltar una frase que mucho interpretaron como reconocimiento a los postulados de Abascal.

Sobre el tema de las negociaciones entre PP y VOX, la política independentista criticó el papel desplegado por los de Alberto Núñez Feijóo:

Tú eres de un partido político y tienes una lógica política y quieres ganar unas elecciones y hay otro partido político que te dice cómo tienes que negociar, cómo tienes que hacer y te da un decálogo de cómo tienes que comportarte pues lo cierto es que Abascal tiene razón.

Para Rahola, el líder popular estaba desarrollando una estrategia errática:

El problema no lo tiene Abascal, el problema lo tiene Feijóo, que no tiene estrategia, que no sabe cómo resolver el tema, que ve cómo le van zampando votos y le va restringiendo sus posibilidades de ganar y entonces hace algo que es absolutamente surrealista.

E insistió en que Abascal tiene todo el derecho del mundo a oponerse a comulgar con ruedas de molino ni a aceptar las migajas que le ofrece de manera paternalista la formación de Génova 13:

Tú en una negociación política no le dices al otro pero pórtate bien y votame todos los presupuestos porque si no, no, no, no. Y el otro le dirá pues no, no, no, no. Es decir, por eso, exclusivamenteAbascal tiene razón. Abascal tiene razón. Por una vez.

Risto Mejide se quedó alucinando pepinillos y solo acertó a decir: