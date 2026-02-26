Soto Ivars se descojona de la ‘huida’ de Yolanda Díaz con un ejemplo sacado de WhatApp: «Es divertido»

Mejor definición, imposible.

Juan Soto Ivars, conocido por su afilada lengua contra el progresismo identitario y sus dardos a figuras de la izquierda como Yolanda Díaz, volvió a cargar en el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro) contra la vicepresidenta segunda del Gobierno Sánchez tras su anuncio de que no será candidata en las próximas generales de 2027 y que se aparta del liderazgo de Sumar para «no bloquear» la renovación del espacio.

En un comentario que ya circula como pólvora en redes y tertulias, Soto Ivars resumió el drama aseverando que en Sumar le han hecho ghosting. La han dejado en visto, desaparecidos sin explicación, como cuando te ghostean en Tinder después de semanas de mensajes intensos.

Según el autor de libros como ‘Esto no existe‘, el proyecto que Díaz impulsó en 2022-2023 con tanto bombo —prometiendo transversalidad, feminismo real y superación de los viejos partidos— ha terminado en un desprecio silencioso por parte de sus socios: IU, Más Madrid, Comuns y el propio Movimiento Sumar instrumental:

Es divertido ver a Yolanda Díaz despedirse, porque lo que ha pasado ahí ha sido que, como cuando tienes un grupo de WhatsApp y todos se hacen otro menos uno, porque no lo quieren echar del grupo de WhatsApp y ya están todos hablando en el otro lado. Pues eso es exactamente lo que ha pasado con Yolanda Díaz.

No es la primera vez que Ivars deja claro que Yolanda Díaz ha pasado a ser un producto que nadie quiere: