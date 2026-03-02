  • ESP
LA EXPORTAVOZ DE ERC SOPAPEA SIN PIEDAD AL INQUILINO DE LA MONCLOA Y A MÓNICA GARCÍA

Pilar Rahola estalla contra el Gobierno Sánchez por su doble rasero con Irán: «Es una izquierda de mierda»

"Callados cuando alimentan a los grupos terroristas más criminales. Pero atacan al régimen que oprime a todo un pueblo, y salen en banda a defender a los ayatolás"

Pilar Rahola, Pedro Sánchez y Mónica García.
No hay por dónde cogerlos.

Los representantes de la más rancia izquierda salieron en tromba a condenar los ataques contra Irán por parte de Trump y Netanyahu en el transcurso de la ‘Operación Furia Épica’.

Pero se encontraron con la horma de su zapato.

Pilar Rahola, icono del independentismo catalán y progresismo mediático, cargó sin piedad contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y aliados como Mónica García, ministra de Sanidad (Sumar / Más Madrid), por condenar el bombardeo sobre Irán —que han acabado con el ayatolá Jamenei y sus amenazas nucleares— mientras callan ante las ejecuciones masivas, la opresión a mujeres y el apoyo a terroristas como Hamás o Hezbolá.

En su tuit viral, la política y periodista dio caña a toda esa izquierda por hipócritas:

Callados cuando los ayatolás ejecutan a miles y los matan en las calles de Irán. Callados cuando alimentan a los grupos terroristas más criminales. Pero atacan al régimen que oprime a todo un pueblo, y salen en banda a defender a los ayatolás. Es una izquierda de mierda.

