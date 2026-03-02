Pilar Rahola estalla contra el Gobierno Sánchez por su doble rasero con Irán: «Es una izquierda de mierda»

No hay por dónde cogerlos.

Los representantes de la más rancia izquierda salieron en tromba a condenar los ataques contra Irán por parte de Trump y Netanyahu en el transcurso de la ‘Operación Furia Épica’.

Pero se encontraron con la horma de su zapato.

Pilar Rahola, icono del independentismo catalán y progresismo mediático, cargó sin piedad contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y aliados como Mónica García, ministra de Sanidad (Sumar / Más Madrid), por condenar el bombardeo sobre Irán —que han acabado con el ayatolá Jamenei y sus amenazas nucleares— mientras callan ante las ejecuciones masivas, la opresión a mujeres y el apoyo a terroristas como Hamás o Hezbolá.

En su tuit viral, la política y periodista dio caña a toda esa izquierda por hipócritas:

Callados cuando los ayatolás ejecutan a miles y los matan en las calles de Irán. Callados cuando alimentan a los grupos terroristas más criminales. Pero atacan al régimen que oprime a todo un pueblo, y salen en banda a defender a los ayatolás. Es una izquierda de mierda.

Mónica García condena los ataques a Irán y acusa a Trump y Netanyahu de «poner patas arriba el orden y la paz mundial» https://t.co/YmI5KLYuOF — Europa Press (@europapress) February 28, 2026

Es una izquierda de mierda. https://t.co/hFm1EhB7Wy — 🟦 Pilar Rahola (@RaholaOficial) February 28, 2026

Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil. Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2026