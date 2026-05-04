¿Qué le pasa a ‘Chiqui’ Montero? El vídeo más sonrojante de la candidata socialista en plena campaña

Un completo esperpento.

El inicio de campaña para las elecciones andaluzas este 17 de mayo por parte de María Jesús Montero dejó al descubierto que, la candidata socialista para presidir la Junta, está completamente fuera de sí.

La imagen se hizo viral y corrió como la pólvora en redes por sus extravagantes gestos durante el mitin.

El evento, celebrado en el marco de la campaña electoral, estuvo centrado en propuestas relacionadas con la sanidad pública y el acceso de las mujeres a distintos servicios, así como la defensa de la procesada Begoña Gómez. Durante su discurso, Montero abordó la necesidad de reforzar el sistema sanitario y subrayó el compromiso de su formación con la igualdad en el acceso a la atención médica.

Montero afirmó que “quienes más sufren el colapso de la sanidad son las mujeres” y vinculó directamente la gestión sanitaria con la desigualdad de género. Acusó al Partido Popular de aplicar un “trato discriminatorio” hacia las mujeres, citando supuestos fallos en programas de cribado de cáncer de mama como “la negligencia más grave que ha tenido un sistema sanitario en España”.

Sin embargo, más allá del contenido político, parte de la atención mediática se ha centrado en la forma. Algunos fragmentos del vídeo muestran a la candidata realizando muecas y gesticulando de manera intensa mientras enfatizaba ciertos puntos de su discurso, lo que ha sido ampliamente comentado y compartido en plataformas digitales.

🔴 ¿Alguien puede explicar qué hace María Jesús Montero con la lengua?

pic.twitter.com/PfNdnxVIDM — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) May 2, 2026

María Jesús Montero, además de dar un espectáculo esperpéntico, parece no saber que a Begoña Gómez se le acusa de: — Tráfico de influencias.

— Corrupción privada.

— Apropiación indebida.

— Malversación. pic.twitter.com/yxSvXzhWc6 — Roberto Vaquero (@RobertoVaquero_) May 3, 2026

Aquí os dejo el video completo en el que a María Jesús Montero le sale un sapo por la boca .

Ni su lengua da crédito a lo que está diciendo . pic.twitter.com/onpTWPENhq — El último Templario2 (@plario214541) May 3, 2026

Me ha costado mucho encontrar una música adecuada a este vídeo de María Jesús Montero. Al final creo que lo he conseguido. Andalucía no puede quedar en manos de una discípula aventajada del sanchismo. La corrupción la ha acompañado allí donde ha estado. pic.twitter.com/rwsWPfUscU — Jose Libertad Ley (@hispaniaenlucha) May 4, 2026