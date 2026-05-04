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CAMPAÑA ELECCIONES ANDALUZAS 17-M

¿Qué le pasa a ‘Chiqui’ Montero? El vídeo más sonrojante de la candidata socialista en plena campaña

La candidata socialista realiza muecas y gesticula de manera intensa mientras enfatiza ciertos puntos de su discurso

María Jesús Montero, candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía
María Jesús Montero, candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía
Archivado en: Gobierno | María Jesús Montero | Periodismo | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Un completo esperpento.

El inicio de campaña para las elecciones andaluzas este 17 de mayo por parte de María Jesús Montero dejó al descubierto que, la candidata socialista para presidir la Junta, está completamente fuera de sí.

La imagen se hizo viral y corrió como la pólvora en redes por sus extravagantes gestos durante el mitin.

El evento, celebrado en el marco de la campaña electoral, estuvo centrado en propuestas relacionadas con la sanidad pública y el acceso de las mujeres a distintos servicios, así como la defensa de la procesada Begoña Gómez. Durante su discurso, Montero abordó la necesidad de reforzar el sistema sanitario y subrayó el compromiso de su formación con la igualdad en el acceso a la atención médica.

Montero afirmó que “quienes más sufren el colapso de la sanidad son las mujeres” y vinculó directamente la gestión sanitaria con la desigualdad de género. Acusó al Partido Popular de aplicar un “trato discriminatorio” hacia las mujeres, citando supuestos fallos en programas de cribado de cáncer de mama como “la negligencia más grave que ha tenido un sistema sanitario en España”.

Sin embargo, más allá del contenido político, parte de la atención mediática se ha centrado en la forma. Algunos fragmentos del vídeo muestran a la candidata realizando muecas y gesticulando de manera intensa mientras enfatizaba ciertos puntos de su discurso, lo que ha sido ampliamente comentado y compartido en plataformas digitales.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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