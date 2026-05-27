Pilar Rahola incendia el plató de Ana Rosa tras el registro de la UCO en Ferraz: “¡Estoy hasta las narices!”

La tensión política por el registro de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz ha marcado la actualidad política de este miércoles 27 de mayo de 2026, siendo el tema principal de las tertulias televisivas en esta convulsa mañana cargada de novedades en el caso que salpica al partido de Pedro Sánchez.

Una de las intervenciones más contundentes ha sido la de la analista política Pilar Rahola en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco).

Durante su intervención para analizar el alcance de la investigación judicial en torno al bautizado como ‘caso Zapatero’, la periodista catalana ha estallado en riguroso directo mostrando su absoluta indignación ante la parálisis del Gobierno y la falta de explicaciones.

La colaboradora entró en directo para analizar las últimas derivadas del llamado caso Zapatero y dejó un durísimo alegato contra la cúpula socialista y contra los dirigentes históricos del partido que, a su juicio, guardan silencio ante una situación insostenible. “Esto está podrido”, afirmó con visible indignación durante su intervención, antes de lanzar otra frase que resumía su hartazgo político: “¡Estoy hasta las narices!”.

Rahola criticó especialmente la falta de reacción interna dentro del PSOE y señaló directamente a figuras como Susana Díaz, a quienes reprochó no haberse alzado públicamente frente al deterioro que, según ella, atraviesa el partido. La periodista lamentó que antiguos referentes socialistas permanezcan callados mientras “el escándalo crece cada día”, insistiendo en que la gravedad del momento exigiría una contestación interna inmediata.

La periodista también dirigió sus críticas hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizando una de las frases más duras de toda la mañana televisiva: “Sánchez quema Roma y el tipo sigue en el trono”. Con esa metáfora quiso expresar, según explicó, que el jefe del Ejecutivo continúa resistiendo políticamente pese al desgaste provocado por las investigaciones y las sospechas que rodean al entorno socialista. Pero la colaboradora no se quedó ahí y amplió su ataque a la oposición, reclamando una respuesta mucho más contundente por parte del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Rahola pidió abiertamente que presente una moción de censura y acusó al PP de mantenerse en una posición excesivamente pasiva ante la crisis política actual. A su juicio, la situación ya ha superado el terreno del desgaste parlamentario y exige “decisiones de Estado” para frenar la degradación institucional.