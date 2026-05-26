El zasca definitivo a Zapatero: Las redes se ensañan con el expresidente a base de memes brutales

Desde que se filtró el contenido del sumario del caso Plus Ultra, donde la UDEF halló más de 100 piezas de joyería, relojes de lujo y discos duros en una caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en Ferraz, las redes sociales han explotado.

Los internautas no han tardado en recordar su célebre frase: “Ser socialista es tener poco y estar dispuesto a dar mucho”. Los memes combinan esa declaración con imágenes de la caja fuerte repleta de collares, pulseras y relojes, creando montajes donde Zapatero aparece como un “socialista austero” rodeado de tesoros.

La explicación de su secretaria, Gertrudis Alcázar, de que todo era “herencia familiar de Sonsoles Espinosa y regalos de viajes oficiales” ha sido el combustible perfecto para los internautas. La imagen seria y estricta de María Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero durante más de 25 años, ha sido comparada masivamente con Ofelia, la mítica secretaria del T.I.A. de los cómics de Ibáñez.

Este aluvión de memes refleja el zasca colectivo que las redes han dado al expresidente.

🔴| Esto decía Zapatero: “Ser socialista es tener poco y dar mucho”. pic.twitter.com/dNZJB0nUSm — Liliana Franco (@lilianaf523) May 25, 2026

Las joyas de Zapatero es porque estaba a punto de hacerse rapero, que no tenéis ni idea. pic.twitter.com/JRdJvVCjUC — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) May 25, 2026

Va a quedar una MEMORIA HISTÓRICA de ZAPATERO muy muy WUAPA 👇😂 pic.twitter.com/6AvfH49Aa4 — Guillermo Rocafort (@GuillermoRocaf1) May 25, 2026

Una mañana cualquiera en el despacho de Zapatero #Joyas pic.twitter.com/RYns9nR8SG — Jonás (@jonasfleon) May 25, 2026

Gertrudis los días que Zapatero la dejaba sola en el despacho 👇🏻 pic.twitter.com/uprvA4H3rc — Eduardo Carazo (@educarazo) May 25, 2026

Yo no digo ná, pero la Gertrudis secretaria de Zapatero es la viva imagen de la secretaria Ofelia de Mortadelo y Filemón. pic.twitter.com/sMBlkDG9z4 — Azotando Indigencias Mentales (@AzotandoM) May 22, 2026

Buenas noches..

Perdón 😕😅😂

Es Gertrudis la mano derecha de Zapatero, yo no tengo la culpa 😏🤣 pic.twitter.com/xleDEED6d1 — José (@josecalvogomez) May 25, 2026

Sonsoles, Gertrudis, Zapatero y Julito en el Telepi esperando su turno pic.twitter.com/qtv0DMt0df — La Sweeney pucelana (@FuerzaCoriolis2) May 25, 2026

Gertrudis Alcázar, la histórica secretaria de Zapatero a la que el juez atribuye un «papel esencial» en la presunta trama corrupta #CasoPSOE pic.twitter.com/sNN5dj0f1u — El Aguijón 🐝 (@ElAguijon_) May 22, 2026