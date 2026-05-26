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El zasca definitivo a Zapatero: Las redes se ensañan con el expresidente a base de memes brutales

La UDEF halló más de 100 piezas de joyería, relojes de lujo y discos duros en una caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en Ferraz

El zasca definitivo a Zapatero: Las redes se ensañan con el expresidente a base de memes brutales
Archivado en: José Luis Rodríguez Zapatero | Periodismo

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Loreto Ochando (&#039;El Plural&#039;) y Ketty Garat (&#039;The Objective&#039;).

Ketty Garat desmonta con un simple testimonio la trola de 'El Plural' de que no hay pruebas contra Zapatero en el 'caso Plus Ultra'

Desde que se filtró el contenido del sumario del caso Plus Ultra, donde la UDEF halló más de 100 piezas de joyería, relojes de lujo y discos duros en una caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en Ferraz, las redes sociales han explotado.

Los internautas no han tardado en recordar su célebre frase: “Ser socialista es tener poco y estar dispuesto a dar mucho”. Los memes combinan esa declaración con imágenes de la caja fuerte repleta de collares, pulseras y relojes, creando montajes donde Zapatero aparece como un “socialista austero” rodeado de tesoros.

La explicación de su secretaria, Gertrudis Alcázar, de que todo era “herencia familiar de Sonsoles Espinosa y regalos de viajes oficiales” ha sido el combustible perfecto para los internautas. La imagen seria y estricta de María Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero durante más de 25 años, ha sido comparada masivamente con Ofelia, la mítica secretaria del T.I.A. de los cómics de Ibáñez.

Este aluvión de memes refleja el zasca colectivo que las redes han dado al expresidente.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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