La exsecretaria de Zapatero cuenta los detalles más jugosos de la ‘leal Gertru’: “Se dedicaba en cuerpo y alma a su jefe”

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un auténtico terremoto político y mediático, pero también ha puesto el foco sobre algunas de las personas de máxima confianza que formaron parte de su entorno más cercano. Entre ellas destaca María Gertrudis Alcázar Jiménez, conocida como ‘Gertru’, cuya figura ha cobrado especial relevancia tras aparecer mencionada en el procedimiento judicial.

En este contexto, el programa ‘Y ahora Sonsoles’ (Antena 3) ha recabado este lunes 25 de mayo de 2026 el testimonio de María Ángeles López de Celis, quien trabajó durante seis años como secretaria de la Presidencia del Gobierno junto a Zapatero y conoce de primera mano el funcionamiento interno del equipo del expresidente.

López de Celis confesó sentirse «en shock» por las noticias que rodean al exjefe del Ejecutivo, al que definió como una persona «honesta», «optimista» y «buena». Según explicó, durante los años en los que coincidió con él nunca observó comportamientos que le hicieran sospechar de una situación como la que ahora investiga la Justicia.

Sin embargo, al ser preguntada por el papel de ‘Gertru’, la exsecretaria fue mucho más contundente. «Conociéndola, sabía perfectamente a lo que se estaban dedicando«, aseguró durante su intervención televisiva. López de Celis recordó además que la histórica colaboradora de Zapatero era una figura clave dentro del engranaje de Presidencia y que gozaba de una enorme confianza por parte del entonces mandatario.

La que fuera secretaria de la Presidencia del Gobierno describió a ‘Gertru’ como una persona completamente entregada a su labor profesional y especialmente volcada en el servicio a su superior. «Se dedicaba en cuerpo y alma a su jefe», afirmó, subrayando el estrecho vínculo profesional que mantenían y el nivel de responsabilidad que asumía dentro del equipo presidencial.

De hecho, López de Celis sostuvo que buena parte de los asuntos relevantes pasaban por las manos de la secretaria, que contaba con una confianza «total y absoluta» dentro del círculo más próximo al expresidente. Una circunstancia que, a su juicio, hace difícil pensar que desconociera determinadas actuaciones que ahora están siendo objeto de investigación.