El nuevo mote de Losantos a Rufián que tiene rabiando a toda la izquierda

Federico Jiménez Losantos ha arremetido contra Gabriel Rufián con un apodo contundente que ha puesto a rabiar a la izquierda política y mediática.

cerdito de nostalgia del jabalí.

Esta frase, pronunciada durante su programa, ha desatado un auténtico incendio en las redes sociales. Y desde ERC se han puesto a rabiar.

Rufián se encuentra estos días impulsando alianzas amplias entre las fuerzas soberanistas de izquierdas para contener el avance del PP y Vox.

En entrevistas recientes, como la que ofreció en ‘Mañaneros 360’ de La 1, dejó claro que no busca liderar ese frente. ‘Me da igual’, afirmó, mientras abogaba por unir a ERC, Bildu, BNG y Compromís, junto a progresistas de todo el país. Su objetivo es atraer a los votantes descontentos del PSOE, especialmente aquellos de la clase trabajadora en lugares como Cornellà o Vallecas.

Según él, la ciudadanía siente ‘miedo’ ante el ascenso de la ultraderecha y no es momento para telenovelas políticas.

Sin embargo, esa parte de la extrema izquierda no compra su mercancía y se ha distanciado.

Losantos no se quedó callado. En su tertulia, comparó a Rufián con un cerdito añorante que desea ser un jabalí, sugiriendo que el actual independentista catalán es solo un eco reducido del Rufián combativo que solía ser. Este apodo ha llegado hasta Jesús Cintora, quien lo compartió en sus redes sociales, avivando aún más el fuego. Mientras la izquierda lo considera una provocación barata, en la derecha lo celebran como un dardo directo.

Fiel a su estilo provocador, utiliza este apodo para cuestionar la propuesta de Rufián. Lo retrata como un político nostálgico que añora tiempos pasados, pero actualmente solo emite gruñidos apagados. La respuesta desde la izquierda ha sido airada en Twitter: lo llaman fachada, baja estofa. La amplificación hecha por Cintora ha llevado al ‘cerdito’ a convertirse en trending topic.