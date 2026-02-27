El coronel Pérez de los Cobos destroza al Gobierno Sánchez: «¡Hay que enseñarle la puerta de salida!»

Más claro, agua.

El coronel Diego Pérez de los Cobos, una de las figuras más respetadas y a la vez más incómodas para el Gobierno de Pedro Sánchez, volvió a dejar claro que su silencio no equivale a conformismo.

Durante la entrega de unos premios otorgados por la Confederación Española de Policía (CEP), donde fue distinguido precisamente por su trayectoria de integridad y defensa de la legalidad, Pérez de los Cobos lanzó un mensaje demoledor que resuena como un ultimátum al actual Ejecutivo socialcomunista:

La Policía Nacional es una institución esencial para el bienestar de nuestros ciudadanos y para el progreso de nuestra nación. Ni los policías nacionales ni los guardias civiles se merecen el bochorno por el que algunos nos están haciendo pasar. La Policía Nacional y la Guardia Civil son Cuerpos de Seguridad del Estado, al servicio de la totalidad de los ciudadanos. Y si alguien, en lugar de ejemplar de servidores públicos, busca disponer de despreciables lacayos al servicio de causas de parte y dispuestos a hacer cualquier cosa que satisfaga los intereses de su amo, tenemos que enseñarle la puerta de salida y decirle bien claro que se ha equivocado de sitio. Que los policías nacionales y los guardias civiles han escrito, durante muchas décadas, con su sangre y su sacrificio personal, algunas de las páginas más heroicas de la historia de España no están dispuestos a permitir que cuatro indignos vengan a intentar emborronarlas por pura ambición personal.

Resaltó que se tuviese en la memoria a la primera mujer policía asesinada por ETA:

Pero mi segundo motivo de satisfacción es por el nombre con el que denomináis a estos premios, los premios María José García Sánchez. María José era una inspectora de policía, hija de guardia civil, que en 1981, con tan solo 23 años de edad, fue asesinada por un comando terrorista en Zarauz cuando participaba en una operación antiterrorista. Me parece importantísimo que en los tiempos en los que vivimos, cuando algunos pretenden convencernos de que hay que pasar página sobre todo lo relacionado con ETA y de que prácticamente aquí no pasó nada, una institución como la CEP rinda homenaje a sus víctimas en la persona de María José García Sánchez.

Nuestro coronel Diego Pérez de los Cobos #HablandoCLARO con @cep_cepolicia https://t.co/OPLa02dMJA — Asociación PRO Guardia Civil (@APROGC) February 26, 2026

Porque las instituciones serias son instituciones con memoria y honran a sus muertos. Porque pretender convencernos de que hay que olvidar lo que ocurrió con tantos policías, guardias civiles y ciudadanos de a pie que fueron vilmente asesinados por la espalda tan solo por vestir un uniforme o por pensar de manera distinta a como lo hacían sus asesinos es traicionar su memoria y traicionar también la nobleza de la causa por la que perdieron sus vidas. Porque España seguirá siendo un Estado de derecho y un país libre.

Y estalló ante la impunidad por la que se pasean por la calle miembros de la banda terrorista: