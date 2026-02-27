¡Qué bochorno! María Jesús Montero se toma a risa su voto en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida

Ya es uno de los momentos más vergonzosos del presente curso parlamentario.

Y también pasará a los anales de la historia del Congreso de los Diputados como una de las pifias ante la que es imposible buscarle algún tipo de justificación lógica.

María Jesús Montero protagonizó un bochorno histórico en la tarde del 26 de febrero de 2026 en la Cámara Baja.

La número dos del Gobierno Sánchez y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía se equivocó al votar y fue la única diputada de los 350 presentes que pulsó el botón en contra de la convalidación del Real Decreto-ley que concede ayudas económicas a las víctimas y afectados por los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

El resultado en la pantalla del hemiciclo no dejó lugar a dudas: 349 votos a favor… y un solitario punto rojo justo en el escaño de la vicepresidenta primera, sentada al lado de Pedro Sánchez.

El lapsus provocó murmullos generalizados, risas irónicas desde la bancada popular y hasta aplausos sarcásticos de la oposición, mientras la presidenta Francina Armengol pedía silencio una y otra vez a sabiendas de que era imposible tapar el patinazo de la número dos del Ejecutivo socialcomunista.

Y lo peor, o tal vez lo más surrealista, llegó después: en lugar de mostrar arrepentimiento o discreción, las cámaras captaron a María Jesús Montero riéndose abiertamente, comentando algo con el presidente del Gobierno y quitándole hierro al asunto, como si se tratara de una simple broma.

Un gesto que indignó a muchos ciudadanos, especialmente en Andalucía, donde Adamuz sigue de luto por el descarrilamiento que costó varias vidas y donde la gestión de Adif sigue generando polémica.

Fuentes parlamentarias aseguraron que se trató de un «error técnico» al apretar el botón equivocado, algo que puede pasar… pero que resulta especialmente desafortunado cuando se trata de una norma del propio Ejecutivo y cuando María Jesús Montero es la responsable última de las cuentas públicas de las que saldrán esas ayudas.

🔴 ÚLTIMA HORA | Montero vota en contra de las ayudas a las víctimas del accidente de Adamuz. 🤦🏻‍♂️ No se puede estar en dos sitios a la vez… pic.twitter.com/diaPMGI5kq — PP de Andalucía (@ppandaluz) February 26, 2026

El PP andaluz no tardó en cargar contra ella recordando su doble papel como vicepresidenta y candidata autonómica:

No se puede estar en dos sitios a la vez.

El decreto-ley salió adelante sin problemas, pero el ridículo de Montero quedará grabado en la memoria colectiva.